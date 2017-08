Calciomercato Inter/ News, Mangala sì o no? Risposta entro 24 ore (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Eliaquim Mangala - La Presse

Mangala sì o no? Il calciomercato dell'Inter, almeno in difesa, ruota attorno al nome del centrale francese del Manchester City. All'inizio di questa sessione il ragazzo è tornato in Inghilterra dopo un prestito non troppo positivo con la maglia del Valencia in Spagna. Il calciatore ha già accettato il passaggio all'Inter, chiuso da Stone e Otamendi nella squadra di Pep Guardiola. Il Manchester però ha qualche dubbio perché comunque l'ha pagato molto quando è arrivato per la prima volta e non vorrebbe generare una minusvalenza importante sul bilancio. Secondo Sky Sport arriverà una risposta nelle prossime ventiquattro ore con il calciatore che pare pronto a forzare la mano per approdare nel campionato di calcio italiano. Precedentemente Mangala era stato accostato anche alla Juventus di Massimiliano Allegri che per il momento ancora non ha preso la decisione se acquistare un nuovo centrale dopo l'addio di Leonardo Bonucci.

IDEA ARDAIZ PER L'ATTACCO

Secondo quanto riportato da Sky Sport ci potrebbe essere una sorpresa di calciomercato in casa Inter. Pare infatti che l'agente dell'attaccante Ardaiz avrebbe cenato con i dirigenti della squadra nerazzurra. Sul calciatore ci sono diversi club importanti oltre all'Inter di Luciano Spalletti. Il calciatore uruguaiano inoltre sta per ottenere il passaporto da comunitario e non avrebbe nemmeno bisogno di uno slot da extra per arrivare in nerazzurro. Nato a Salto l'11 gennaio del 1999 è la punta di riferimento del Danubio da due anni, salendo in prima squadra dopo essere cresciuto nella primavera del club. Con la nazionale Under 20 ha già collezionato diverse presenze e viene considerato da molti come il possibile erede di Edinson Cavani soprattutto per caratteristiche tecniche. Potrebbe arrivare all'Inter per essere poi magari girato in prestito a un club che gli darebbe maggiore spazio o nel caso dovesse rimanere potrebbe essere il vice Mauro Icardi.

