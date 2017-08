Calciomercato Juventus/ News, Percassi su Spinazzola: ringrazio Beppe Marotta per aver capito (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Spinazzola - La Presse

Le parole di Beppe Marotta di ieri hanno sicuramente rivoluzionato il calciomercato della Juventus. Il dirigente bianconero in un sol colpo ha tolto dai sogni dei tifosi Patrik Schick, Keita Baldè Diao e Leonardo Spinazzola almeno per il momento. Su quest'ultimo si era parlato davvero molto con l'amministratore delegato che ha voluto sottolineare come il calciatore resterà ancora un anno all'Atalanta. L'amministratore delegato della squadra nerazzurra, Luca Percassi, ha parlato a Sky Sport sottolineando: "Voglio ringraziare pubblicamente la Juventus e l'amministratore delegato Giuseppe Marotta per le parole che ha speso per noi. Hanno capito perfettamente la nostra soluzione, le dinamiche e l'esigenza dell'Atalanta". Ora è tutta da chiarire la situazione legata al terzino sinistro della Juventus perché il passaggio di Kwadwo Asamoah al Galatasaray rimane bloccato. Sarà importante capire se la dirigenza bianconera deciderà di trattenere definitivamente il ghanese o punterà su un nuovo profilo.

IL FUTURO DI STEFANO STURARO

Nelle ultime ore di calciomercato in casa Juventus si è aperto un vero e proprio caso legato a Stefano Sturaro. Il duttile centrocampista non è mai stato in dubbio, ma si è iniziato a pensare all'improvviso a un suo trasferimento. Di lui ha parlato anche il suo ex Presidente al Grifone Enrico Preziosi che ha sottolineato: "Se la Juventus lascerà partire Stefano Sturaro allora verrà da noi". L'agente del ragazzo Carlo Volpi ha parlato in un'intervista a SoccerNews24.it, sottolineando: "Il Genoa e Ivan Juric corteggiano Stefano Sturaro e sicuramente una maglia da titolare nell'anno dei Mondiali lo tenta. Tre quarti della Serie A però è interessata a Stefano compreso Gasperini che voleva riavere il suo allievo. La Juventus però non vorrebbe cedere il ragazzo che ha la stima sia di Mister Massimiliano Allegri che della dirigenza. Staremo a vedere".

