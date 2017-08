Calciomercato Milan/ News, si riapre la pista Rafinha del Barcellona (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Mbaye Niang - La Presse

Il Milan vuole stupire ancora tutti in questa sessione di calciomercato con una ciliegina su una torta che ieri si è arricchita dell'ingrediente Nikola Kalinic. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'originale, pare che ci sia un sondaggio per il brasiliano Rafinha del Barcellona. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito e sarebbe sicuramente un ragazzo utile per infoltire e rendere più qualitativo il centrocampista. Rafinha è un ragazzo in grado di giocare in diversi ruoli da mezzala a trequartista e non disdegna la possibilità anche di andare sotto porta a segnare qualche gol. Il calciatore è reduce da un brutto infortunio e questo porta i rossoneri a frenare un po' ma non a mollare questa pista. Il prestito però sembra essere la soluzione migliore per tutti con il Milan pronto a non correre rischi e il Barca che spera di riavere un talento in più indietro nel futuro.

NIANG VUOLE RIMANERE

Mbaye Niang potrebbe diventare una bella grana per il Milan che potrebbe trovarsi ancora in rosa alla fine della sessione di calciomercato un calciatore che forse non serve. Secondo quanto riportato da SportItalia pare infatti che l'esterno non abbia intenzione di lasciare il club rossonero. Un problema per il Milan che già pregustava un assegno da venti milioni di euro dello Spartak Mosca per rientrare anche dei tantissimi soldi spesi durante questa sessione di calciomercato. Per Niang però il problema non è solo il passaggio alla Russian Premier League, perchè sembra pronto anche a rifiutare il passaggio al Torino dove sarebbe accolto a braccia aperte dal suo ex tecnico Sinisa Mihajlovic. Il Milan deve riflettere anche perché si troverebbe con la sua permanenza con un eccessivo traffico davanti e magari sarà poi lo stesso calciatore a chiedere la cessione nel calciomercato di gennaio dopo aver visto pochissime volte il campo.

© Riproduzione Riservata.