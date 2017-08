Calciomercato Napoli/ News: il Barcellona prova il tutto per tutto per Mertens, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Dres Mertens - La Presse

Nelle ultime ore è emerso un interessante particolare di calciomercato che dovrebbe vedere il Barcellona pronto a fare di tutto per prendere un calciomercato del Napoli. Secondo quanto riportato dall'intermediario di calciomercato Vincenzo Morabito a Rai Sport pare che il club blaugrana stia facendo di tutto per prendere il belga Dres Mertens trasformato nell'ultima stagione da Maurizio Sarri in punta centrale con le caratteristiche del falso nove. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrebbe però sottolineare al club catalano che il calciatore non si sarebbe mosso per nessuna cifra al mondo. Il Barcellona ha molta liquidità dopo aver ricevuto un assegno da 222 milioni di euro dal Paris Saint German che ha pagato l'intera clausola rescissoria per prendere Neymar Jr. Difficile, se non impossibile, che il Napoli possa cedere anche di fronte a un'offerta importantissima.

DUELLO CON LA JUVENTUS PER IL BABY MCGUANE

In molti si sono accordi del talento Marcus McGuane giovanissimo talento del vivaio dell'Arsenal che sta infiammando questi ultimi giorni di calciomercato. Il calciatore ha rifiutato un rinnovo con i Gunners e secondo quanto raccontato in Inghilterra, sottolinea TuttoJuve.com, dietro ci sarebbe un'offerta importante della Juventus di Massimiliano Allegri che spera di ripetere il colpo Paul Pogba preso praticamente a zero e rivenduto poi a cento milioni di euro allo stesso Manchester United dal quale era stato prelevato. Secondo i tabloid inglesi però sul calciatore sarebbe piombato anche il Napoli che sarebbe rimasto senza parole di fronte alle belle prestazioni del ragazzo con la maglia della nazionale Under 18 di cui è il capitano. Nato il 2 febbraio del 1999 è un centrocampista centrale dotato di grande personalità che ancora deve debuttare in Premier League.

