Calciomercato Roma/ News, Munir spinge per vestire la maglia giallorossa (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma è ancora alla ricerca sul calciomercato dell'esterno d'attacco che possa rimpiazzare Mohamed Salah ceduto al Liverpool di Jurgen Klopp. Aumentano le quotazioni di Munir El Haddadi talento classe 1995 del Barcellona. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che sia lo stesso calciatore a spingere per vestire la maglia giallorossa dove potrebbe giocare con più continuità che in Spagna. Intanto ieri ci sono stati dei contatti tra il club capitolino e l'entourage del calciatore. Il Barca lo valuta una cifra importante e lo lascia partire solo a titolo definitivo. Nei prossimi giorni sono già in agenda dei possibili contatti proprio tra il Barcellona e la Roma per discutere questo ipotetico trasferimento. Nel contratto è possibile che sia inserita una clausola di riacquisto che andrebbe a favorire il club blaugrana nel caso Munir esplodesse con la maglia della squadra ora allenata da Eusebio Di Francesco.

SCHICK POSSIBILITÀ PIÙ CHE CONCRETA

Le parole di Massimo Ferrero della Sampdoria aprono ancora di più la strada che potrebbe portare Patrik Schick alla Roma. Questi infatti ha sottolineato che la squadra giallorossa è quella più vicina al calciatore in questione. Secondo quanto raccontato a Sky Sport, durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale, pare che i giallorossi siano pronti a prendere il calciatore in prestito per cinque milioni di euro più trentatré di obbligo di riscatto per un totale di trentotto milioni. Sicuramente sarebbe un investimento molto importante anche perché va considerato che appena un paio di mesi fa la Juventus aveva praticamente preso il calciatore ceco per trenta milioni prima che le visite mediche al J-Medical di Torino bloccassero tutto. C'è anche questa incognita legata al suo stato di salute che nonostante la riacquisita idoneità porterà ovviamente la Roma a fare i doverosi accertamenti del caso.

