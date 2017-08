Calciomercato Juventus/ News, Garay non si allena e aumentano i rumors (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri - La Presse

Non è chiaro se la Juventus sia alla ricerca di un difensore centrale dopo l'addio di Leonardo Bonucci passato al Milan per 42 milioni di euro in questa sessione di calciomercato. Le parole di Beppe Marotta sono state chiare, arriverà qualcuno solo ed esclusivamente in caso di una buona occasione. E' così che il nome di Ezequiel Garay, definito un buon giocatore dall'amministratore delegato, torna ad essere d'attualità. Secondo quanto riportato da Plaza Deportiva poi il ragazzo ieri non avrebbe preso parte all'allenamento del Valencia che sta preparando la trasferta di Madrid dove nel fine settimana affronterà il Real. Si è pensato subito all'interessamento della Juventus e alla possibilità di vederlo concretamente in Italia a breve. Dall'altra parte invece la voce di un problema alla schiena che sembra essere più una scusa che la realtà. Fatto sta che tra Valencia e Juventus ci sono ottimi rapporti dopo la cessione dello scorso anno di Simone Zaza che ha fatto il percorso inverso di quello che dovrebbe fare il difensore argentino.

ROGERIO AL SASSUOLO

Il Sassuolo e la Juventus potrebbero completare a breve un'operazione di calciomercato in sinergia. Il club neroverde infatti sembra pronto ad abbracciare Rogerio come riportato da Sky Sport. Per il terzino brasiliano, lo scorso anno tra i protagonisti della buona annata della Primavera di Fabio Grosso, sarebbe un ritorno in Emilia. I sei volte campioni d'Italia avevano infatti portato in Italia Rogerio proprio con l'aiuto del Sassuolo. Il calciatore sarebbe poi a disposizione di Cristian Bucchi pronto a lanciarlo con grande continuità. Già nella giornata di oggi l'affare potrebbe diventare ufficiale con un accordo che è stato trovato tra le parti. Rogerio è un terzino di grande spinta che ha nel cross e nella tecnica due cifre stilistiche. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore e se davvero arriverà l'ufficialità per questa operazione di calciomercato molto interessante in prospettiva.

