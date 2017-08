Calciomercato Milan/ News, Rafinha ha detto sì. Niang torna a parlare (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Mbaye Niang - La Presse

Il calciomercato del Milan potrebbe completarsi con la ciliegina Rafinha. L'interno di centrocampo del Barcellona sarebbe pronto ad arrivare in prestito dopo una stagione molto difficile, vissuta da spettatore in gran parte per recuperare da un brutto infortunio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport pare che il calciatore fratello di Thiago Alcantara del Bayern Monaco abbia dato la piena disponibilità a trasferirsi a Milanello. Avrebbe preferito il club meneghino ad altri club inglesi che lo inseguivano da tempo. Ora il Milan deve prendere la decisione definitiva se affondare un colpo che sembra praticamente già fatto. Rafinha andrebbe a completare un centrocampo che sembrava avere un deficit nel ruolo di alternativa a Franck Kessié arrivato dall'Atalanta. Di certo Rafinha offrirebbe anche altre opzioni tattiche e garantirebbe una buona dose di qualità anche dal punto di vista offensivo.

NIANG TORNA A PARLARE

La faccenda di calciomercato legata a Mbaye Niang del Milan è diventata sempre più complicata con il club che aveva accettato l'offerta di 18 milioni di euro, più 2 di bonus, dello Spartak Mosca e il calciatore che aveva preso tempo senza dare giustificazioni. Ieri è arrivato il certificato medico per ritardare il suo rientro a Milanello, costante che ha contraddistinto questa calda estate di calciomercato. Il ragazzo però è tornato a parlare ai microfoni di MilanNews.it per chiarire la sua posizione. Ha sottolineato di aver ascoltato le parole di Vincenzo Montella nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Shkendija in Europa League e ha voluto ribadire il suo amore per il calcio che è il suo mestiere. Continua: "Mi sono sempre allenato con il sorriso. Gioco nel Milan da cinque anni e i compagni possono testimoniarlo. Lo stress non è legato a una situazione tecnica, ma a quanto sta accadendo fuori dal campo e su come si stanno facendo le cose. Vorrei solo scegliere dove andare a giocare, vorrei farlo io e non altri che lo facciano per me. Non ho nulla contro il Milan e la società, voglio solo spiegare quanto sta accadendo".

