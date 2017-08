Calciomercato Napoli/ News, 100 milioni di euro dal Barcellona per Insigne! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne - La Presse

Il momento magico di Lorenzo Insigne al Napoli è chiaro che prima o poi si sarebbe ripercosso anche sul calciomercato. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà a SportItalia pare che il Barcellona sia pronto a offrire più di cento milioni di euro agli azzurri per il calciatore campano. Difficile pensare che di fronte a queste cifre il club di Aurelio De Laurentiis possa dire di no anche se negli ultimi giorni di calciomercato sono anche troppi i calciatori accostati al club blaugrana dopo la cessone di Neymar a un Paris Saint German in grado di pagare la clausola rescissoria da 222 milioni di euro. Ieri si parlava di Dres Mertens e oggi di Lorenzo Insigne, ma alla fine la realtà dice che i due rimarranno a Napoli fedeli a quel patto fatto dentro lo spogliatoio per provare a vincere lo Scudetto dopo anni di duro lavoro agli ordini del tecnico acclamatissimo dalla critica Maurizio Sarri.

AEROLA PER REINA

Il Paris Saint German vuole vincere tutto e per questo ha deciso di iniziare a scatenarsi sul calciomercato come non aveva mai fatto, nemmeno quando Al Khelaifi in passato aveva comprato Edinson Cavani, Javier Pastore, Ezequiel Lavezzi e poi Zlatan Ibrahimovic'. I 222 milioni di euro spesi per arrivare a Neymar e i probabili 180 tirati fuori per Kylian Mbappè sicuramente sono la dimostrazione di come non ci siano limiti. Nelle ultime ore si è detto più volte come il club parigino abbia intenzione di puntare forte su Pepe Reina del Napoli in bilico ormai da tempo per un contratto non rinnovato che scade nel giugno del 2018. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il club allenato da Unai Emery abbia deciso di inserire nell'affare anche il possibile sostituito dello spagnolo in azzurro e cioè il classe 1993 Alphonse Areola. Il Napoli ci riflette perché potrebbe guadagnare qualcosa da un calciatore comunque ormai a fine carriera, anche se valido, e con il contratto in scadenza. In più riuscirebbe ad avere a disposizione un portiere giovane che sicuramente potrebbe regalare grandi soddisfazioni.

