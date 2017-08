Calciomercato Roma/ News, spunta l'opzione Salibur del Guingamp (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kevin Strootman - La Presse

La Roma è sempre alla ricerca di un esterno d'attacco che possa rafforzare la rosa a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il calciomercato è arrivato ormai ai battenti finali e serve sicuramente un colpo di coda per rafforzare una squadra in grado di competere su più fronti. Svanito del tutto Ryad Mahrez del Leicester il calciatore adatto potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Secondo quanto riportato da FootMercat.net infatti pare che il direttore sportivo Monchi sarebbe pronto a mettere le mani su Yannis Salibur del Guingamp. Nato a Saint Denis nel gennaio del 1991 è passato per i vivai di Red Star, Clairefontaine e Lilla con quest'ultimo club che gli ha dato la possibilità di esordire tra i professionisti. Dopo anni piuttosto anonimi tra Boulogne e Clermont Foot è esploso al Guingamp dove è arrivato nel gennaio del 2015 e con il quale ha collezionato nel campionato francese 65 presenze mettendo a segno 15 gol. In nazionale ha fatto tutta la trafila fino all'Under 19 senza però mai giocare né nell'Under 21 né nella nazionale maggiore.

LA JUVENTUS INSISTE PER KEVIN STROOTMAN

Sembrava chiuso il discorso che poteva prevedere un passaggio di Kevin Strootman alla Juventus, ma questi ultimi giorni di calciomercato potrebbero regalare un bel colpo di scena. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare proprio che la Juventus non abbia nessuna intenzione di rinunciare al centrocampista olandese ex Psv Eindhoven. Nonostante il no della Roma di fronte alla prima proposta i sei volte campioni d'Italia sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 40 milioni di euro. Sembra però esserci una novità molto importante e cioè che la Juventus non sembri intenzionata a inserire nell'affare il cartellino di Juan Cuadrado esterno d'attacco ricercato proprio dai giallorossi al quale però Massimiliano Allegri non vuole assolutamente rinunciare. Sembra difficile, se non impossibile, vedere passare Kevin Strootman alla Juventus ma si sa che questi ultimi giorni di calciomercato possono sempre garantire dei colpi di scena imprevedibili.

