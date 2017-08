Calciomercato Inter/ News, sfuma Schick i nerazzurri tornano su Keita (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Baldé Diao - La Presse

L'Inter deve rinunciare a uno dei suoi più grandi obiettivi di calciomercato, infatti è ormai a un passo dalla Roma Patrik Schick. Nonostante questo la società nerazzurra oltre a un acquisto in difesa ha l'intenzione di portare un forte esterno d'attacco a Milano. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club meneghino abbia l'intenzione di tornare a sondare il terreno con la Lazio per Keita Baldè Diao. L'attaccante senegalese classe 1995 è sicuramente giocatore di grande qualità che piace a molti, ma ha da tempo un accordo con la Juventus e pare disposto ad aspettare la sua scadenza del contratto nel giugno del 2018 per liberarsi a parametro zero. Nonostante questo l'Inter vuole giocarsi la carta del Mondiale per provare a conquistare l'esterno offensivo che rimanendo alla Lazio per un anno in tribuna potrebbe perdere le porte che conducono alla massima competizione calcistica che si giocherà la prossima estate in Russia.

TONELLI NON SI FARÀ

I nomi di difensori papabili per l'Inter si riducono sempre di più e alla fine l'ultimo colpo di calciomercato sarà Eliaquim Mangala. Tra i tanti c'era anche Lorenzo Tonelli classe 1990 del Napoli, ma questo sembra essere definitivamente svanito. FcInterNews.it sottolinea che non ci sia stata mai una vera e propria trattativa tra i due club con la Sampdoria che appare quella più vicina ad acquistare il forte centrale ex Empoli. I nerazzurri stanno vagliando al momento altri profili tra cui appunto quello del robusto francese che era stato girato in prestito dal Manchester City al Valencia e che ora ha fatto ritorno all'Etihad Stadium. Mangala è un difensore molto diverso da Tonelli anche perché ha più esperienza a livello europeo, ma può contare su meno rapidità e meno prolificità sotto porta. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore, fatto sta che l'Inter vuole chiudere un colpo in difesa e vuole farlo il prima possibile.

© Riproduzione Riservata.