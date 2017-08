Calciomercato Juventus/ News, a sorpresa si torna a parlare di Spinazzola (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Spinazzola - La Presse

Appena pochi giorni fa Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, aveva chiuso le porte del calciomercato al possibile arrivo di Leonardo Spinazzola. Il dirigente bianconero aveva sottolineato di aver capito bene le volontà del club bergamasco. Nonostante questo le voci non sembrano calmarsi con i bianconeri che sembrano essere tornati in pressing per prendere il calciatore nonostante l'imminente arrivo di Howedes. Secondo quanto riportato da Sky Sport ieri ci sarebbe stato un incontro a Montecarlo tra Juventus e Atalanta proprio per parlare di questo calciatore. Non ci sarebbero però al momento grosse novità con le parti che avrebbero solo riaperto il discorso considerandolo una possibilità in vista degli ultimi giorni di calciomercato. Difficile capire se si tratti solo di una voce infondata anche perché di solo le parole di Beppe Marotta non possono essere considerate un depistaggio.

PRESO OLIVIERI DALL'EMPOLI

E' una Juventus che guarda al domani con grande interesse e attenzione, senza la minima intenzione di dedicarsi solo al presente. Il calciomercato dei bianconeri si fonda ormai da anni sulla consolidazione di una linea verde che dopo essere cresciuta nella Primavera va poi a farsi le ossa in giro per l'Italia. E' così che il club diretto da Beppe Marotta e Fabio Paratici ha messo a segno un colpo non da poco. I bianconeri infatti hanno preso in prestito dall'Empoli il classe 1999 Marco Olivieri. Questi è un calciatore dal grande avvenire, esterno di qualità e giocatore in grado di saltare l'uomo con una facilità incredibile. E' chiaro che a diciotto anni non si può essere già pronti per il grande salto e che quindi sarà aggregato alla Primavera di Alessandro Dal Canto. La Juventus ha strappato il calciatore al Milan proprio sul fotofinish con i rossoneri che erano stati indirizzati verso questo calciatore da Gennaro Gattuso oggi allenatore della Primavera.

