Calciomercato Milan/ News, Montella: Cutrone? Scelta coraggiosa tenerlo (Ultime notizie)

Il Milan sta assistendo alla nascita di un vero e proprio fenomeno, Patrick Cutrone. L'attaccante ha iniziato a segnare con continuità, giustificando la scelta dei rossoneri di trattenerlo nonostante le tante richieste in questa sessione di calciomercato e l'acquisto di André Silva dal Porto e Nikola Kalinic della Fiorentina. Alla fine della gara contro lo Shkendeija che ha regalato la possibilità di tornare in Europa Vincenzo Montella ha Sky Sport ha sottolineato: "Tenere Patrick Cutrone è stata una scelta coraggiosa. Il ragazzo aveva davvero tante richieste. E' uno che ha voglia, vive per il gol ma si sacrifica anche per i compagni. Si sta guadagnando la possibilità di far parte della rosa del Milan". Il tecnico meneghino ha poi sottolineato che lui stesso andava qualche volta in panchina e che potrà accadere anche a Patrick Cutrone. Staremo a vedere quale sarà l'utilizzo del club rossonero che comunque dimostra ancora una volta di avere grande voglia di puntare sui giovani.

IL PSG SUPERA I ROSSONERI PER DEL SOLE

Ferdinando Del Sole sta facendo parlare molto di lui in questa sessione di calciomercato. Talentino del Pescara è un esterno destro offensivo classe 1998 che molte grandi stanno monitorando. Ormai da diverso tempo il Milan è su di lui, senza riuscire però purtroppo mai ad affondare il colpo anche a causa della resistenza del Presidente del Delfino Daniele Sebastiani convinto, anche grazie all'esperienza Marco Verratti, di poter ottenere una cifra più importante di quella che gli offrono ora. Secondo Rete 8 sarebbe proprio il Paris Saint German in questo momento in pole position per il calciatore italiano, anche grazie ai buoni rapporti nati proprio dopo l'acquisto del centrocampista della nazionale italiana. Al momento pare che l'offerta dei francesi superi in maniera decisa quella del Milan e del Napoli che anche sta seguendo da tempo Del Sole. Attenzione alla possibilità che si possa inserire nell'affare anche qualche altro prestigioso club.

