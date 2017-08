Calciomercato Napoli/ News, Reina vuole il Psg. Chi arriva al suo posto? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

Il Napoli potrebbe trovarsi nel rush finale di questo calciomercato, a Serie A già iniziata, a perdere il suo estremo difensore Pepe Reina. Una clamorosa offerta del Paris Saint German ha fatto traballare ogni tipo di convinzione anche perché il calciatore in questione oltre ad essere vicino alla chiusura della sua carriera è in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che Pepe Reina abbia deciso di accettare l'offerta e che il Napoli stia valutando le eventuali contropartite tecniche. I francesi infatti vorrebbero inserire nell'affare uno tra Areola e Trapp, giocatori di grandi capacità e sicuramente portieri affidabili. Da ieri però, quando è emersa la possibilità di cedere Reina, pare che il club azzurro abbia ripreso i contatti con la Real Sociedad per Geronimo Rulli. Di certo in questo momento è difficile in questo momento riuscire in così poco tempo a trovare un sostituto all'altezza.

TRIPLA CESSIONE ALLA SAMPDORIA?

Il Napoli potrebbe a breve procedere con una tripla cessione alla Sampdoria. I blucerchiati sperano infatti in questa sessione di calciomercato di acquistare Roberto Insigne, Lorenzo Tonelli e Duvan Zapata dagli azzurri. Secondo quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, pare che il club blucerchiato nella giornata di ieri abbia incontrato prima l'agente di Roberto Insigne e poi quello di Duvan Zapata con entrambi che avrebbero dato il loro assenso per il passaggio in blucerchiato. Il Napoli chiede per il colombiano una cifra davvero importante e sarebbe disposta a lasciar partire il fratello di Lorenzo solo ed esclusivamente in prestito. Attenzione poi alla situazione Lorenzo Tonelli difensore che cerca spazio e che da quando è arrivato in azzurro non è più riuscito a trovare spazio. Nelle prossime ore tutto potrebbe essere più chiaro.

© Riproduzione Riservata.