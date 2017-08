Calciomercato Roma/ News, contatti tra Schick e Di Francesco (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La Roma vuole chiudere questo calciomercato con il botto, pronta a sostituire Mohamed Salah con Patrik Schick. L'attaccante della Sampdoria, in passato a un passo dalla Juventus, è un calciatore molto interessante che può giocare sia come prima punta che come seconda. Ieri dopo il sorteggio dei gironi della Champions League sono state moltissimi gli indizi che hanno portato il ceco verso Trigoria. Secondo quanto riportato da Rai Sport pare che ci sia stato un colloquio tra lo stesso calciatore e il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco. I due si sarebbero sentiti due volte con il tecnico che avrebbe ribadito a Schick la sua centralità nel progetto dei capitolini. Il Napoli e l'Inter però non si rassegnano e rimangono vigili sul calciatore in questione anche se ormai sembrano molto indietro rispetto alla squadra capitolina. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

IL CRYSTAL PALACE PIOMBA SU MUNIR

Tra i tanti obiettivi per l'attacco della Roma in questa sessione di calciomercato c'è anche Munir El Haddadi del Barcellona. Calciatore dotato di grande talento e fantasia però sembra essere entrato in secondo piano rispetto a Patrik Schick della Sampdoria. Secondo quanto riporta Sport.es pare che ne possa approfittare il Crystal Palace pronto a piombare sul calciatore in questione. Secondo quanto riportato dal noto media spagnolo sembra che i giallorossi si siano allontanati ormai dal tutto per questo ragazzo. Schick e Munir sono due calciatori molto diversi per caratteristiche tecniche e fisiche, ma comunque uno esclude l'altro con il club allenato da Eusebio Di Francesco che non sembra essere in grado di andare ad acquistare due calciatori e che non ne abbia nemmeno la necessità al momento. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando uno o l'altro dovrebbe arrivare nella capitale.

