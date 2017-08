Calciomercato Inter/ News, sfumato Schick si torna su Keita (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Stevan Jovetic - La Presse

Il ritorno della Juventus e il pressing della Roma hanno fatto passare la voglia, almeno così pare, dell'Inter di puntare su Patrik Schick. Potrebbe riaprirsi così un'altra pista di calciomercato su cui si è insistito comunque già in passato. Secondo quanto riportato da tutti i maggiori media di informazioni legati al calciomercato, compreso Gianluca Di Marzio a Sky Sport, pare che i nerazzurri siano piombati su Keita Baldé Diao. Il calciatore in questione è da tempo convinto di poter andare alla Juventus e in totale rottura con la Lazio di Claudio Lotito che non vuole perderlo a parametro zero (il suo contratto scade nel giugno 2018), ma allo stesso tempo non lo lascia andare via così facilmente. Già in passato il presidente del club biancoceleste ha dimostrato di non aver problemi a trattenere un calciatore fino alla sua naturale scadenza del contratto. E' così che l'Inter spera anche se prima di puntare veramente su un attaccante deve cedere Stevan Jovetic tornato dai sei mesi in prestito al Siviglia.

BENITEZ PIOMBA SU JOVETIC

Per far ripartire il calciomercato dell'Inter è necessaria una cessione importante e cioè quella di Stevan Jovetic. Nonostante il montenegrino si sia rilanciato nei sei mesi in prestito al Siviglia e anche se quest'estate ha fatto capire con gol e chiari gesti di voler rimanere in nerazzurro il suo futuro sarà altrove. Secondo quanto riportato da Chronicle Live pare che il Newcastle di Rafa Benitez sia piombato in maniera importante sul calciatore ex Fiorentina e Manchester City. I Magpies, proprio come l'Inter, prima di acquistare devono però cedere visto che hanno un budget davvero molto ridotto. Emmanuel Riviere sembra pronto a passare al Metz, ma rimangono altri tre esuberi: Grant Hanley, Jack Kolback, Tim Krul e Siem de Jong. Per chiudere l'affare con l'Inter servirà una cifra attorno ai diciotto milioni di euro che potrebbero dare il via alla ricerca del nuovo attaccante per la squadra di Luciano Spalletti.

© Riproduzione Riservata.