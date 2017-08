Calciomercato Juventus/ News, Schick in bianconero nel 2018? (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Patrik Schick - La Presse

Quella legata a Patrik Schick è ormai più che una telenovela di calciomercato. Il calciatore in questione sembrava a un passo dalla Roma dopo che i bianconeri lo avevano acquistato e mollato in seguito a dei problemi nelle visite mediche. Ieri sera però è successo di tutto con conferme, smentite e altri colpi di scena. Prima è stato sottolineato come la Juventus fosse balzata nuovamente in testa, superando Inter e Roma anche grazie alla volontà del calciatore. Sembrava fatta per il passaggio del calciatore in bianconero nel 2018 con un anno di prestito ai blucerchiati. Poi però è arrivato lo stop improvviso con i blucerchiati che si sono trovati a dire di no a una proposta di 30.5 milioni di euro. Il club ligure infatti ha ricevuto offerte superiori ai trentacinque sia da Roma che dall'Inter e al momento non accetterebbe l'offerta della Juventus nonostante la possibilità di tenere il calciatore ancora per una stagione.

HOWEDES SÌ, MA SOLO IN PRESTITO

La situazione legata a Howedes, roccioso difensore dello Schalke 04, è più complicata di quello che poteva sembrare. Ieri infatti pareva tutto praticamente fatto dopo che mercoledì Beppe Marotta si era lasciato andare all'interesse per questo calciatore. Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione su Sky Sport durante la trasmissione Calciomercato - L'Originale. Il noto esperto di calciomercato ha sottolineato come la Juventus abbia già un accordo con il calciatore tedesco, ma debba trovare ancora quello con i tedeschi. I bianconeri sembrerebbero pronte ad acquistare il calciatore solo in prestito con diritto di riscatto, con il club tedesco che invece spinge per cederlo a titolo definitivo. E' una situazione comunque ancora abbastanza intricata per considerarsi vicina alla conclusione. Da parte sua la Juventus ha comunque capito che con questo giocatore potrebbe fare un salto di qualità non indifferente dietro e visto i pochi giorni di calciomercato per trovare un'alternativa potrebbe alzare la sua offerta.

