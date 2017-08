Calciomercato Milan/ News, Niang aspetta solo il Torino! (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Mbaye Niang - La Presse

Continuano a fare scalpore la situazione legata a Mbaye Niang. L'attaccante francese infatti partirà in questa sessione di calciomercato, ma ha fatto sapere il suo agente Mino Raiola che lo farà solo a determinate condizioni. Il Milan lo aveva ''impacchettato'' pronta per spedirlo in Russia allo Spartak Mosca con il club in questione pronto a pagare diciotto milioni di euro più due di bonus il suo cartellino. L'ex attaccante del Watford non vuole però andare a giocare nella Russian Premier League e pur di non farlo sarebbe pronto anche a rimanere a Milano sponda rossonera per fare panchina alle spalle dei nuovi arrivati Fabio Borini, André Silva e Nikola Kalinic. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che il calciatore stia aspettando solo il Torino di Sinisa Mihajlovic. I due si sono incrociati a Milano nella stagione 2015/16 che è stata anche la migliore per Niang da quando nell'estate del 2012 è arrivato in rossonero.

PRONTE TRE CESSIONI

Il Milan ha svolto un ruolo da protagonista principale nel calciomercato dell'estate 2017, anche se al momento non è riuscito a imporsi in quella in uscita. I calciatori che avrebbero dovuto lasciare Milano sono infatti tutti ancora in rossonero e difficili da piazzare. Si parte dalla difesa dove la situazione legata a Gabriel Paletta e Gomez non si sblocca. Il primo è stato accostato alla Lazio dove avrebbe potuto prendere il posto di Hoedt volato in Premier League, mentre per il secondo ci potrebbe essere il ritorno in Sudamerica. Il terzo calciatore indiziato per partire è José Sosa noto come il Principito. Su di lui c'è il forte pressing di diversi club turchi. Proprio in Turchia infatti ha una buona nomina dopo diverse stagioni giocate ad alto livello con la maglia del Besiktas. Nel momento in cui i rossoneri concluderanno i colpi in uscita torneranno a comprare. L'obiettivo è quello di portare a Milano ancora un centrocampista di livello. Il nome in pole position è quello di Rafinha del Barcellona.

© Riproduzione Riservata.