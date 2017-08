Calciomercato Napoli/ News: Reina vuole il Psg, ma gli azzurri chiedono 15 milioni (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

L'affare Pepe Reina tiene banco in casa Napoli alla vigilia della seconda giornata di campionato. Secondo quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, la situazione al momento è chiara e cioè il portiere spagnolo vuole assolutamente non perdere l'opportunità di giocare titolare nel Paris Saint German di Neymar e Cavani mentre gli azzurri lo cederanno solo per una cifra vicina ai quindici milioni. E' una richiesta molto importante questa soprattutto perché il calciatore oltre ad essere in scadenza di contratto giugno 2018 è anche molto in là con gli anni. Il Psg non bada a spese, e lo si è visto nel caso di Neymar, e il Napoli ha fiutato l'occasione di portare a casa un buon bottino con un calciatore che sarebbe comunque andato via gratuitamente alla fine della stagione appena iniziata. L'eventuale sostituto rimane Geronimo Rulli della Real Sociedad.

ULTIME SU ZINCHENKO E GIACCHERINI

Non si sblocca la situazione legata a Emanuele Giaccherini che avrebbe dovuto lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato. L'esterno d'attacco, abile a giocare anche in mezzo al campo, non vuole perdere l'opportunità di giocare il Mondiale in Russia e continuando a stare a Napoli, dove non gioca praticamente mai, non ha nemmeno la possibilità di giocarsi le sue carte. Al momento però non ci sono nuove voci di calciomercato sul suo conto. La situazione sembra essersi improvvisamente bloccata anche per quanto riguarda Zinchenko grande talento ucraino del Manchester United. Secondo quanto riportato da SportItalia pare che il calciatore sia decisamente ancora nel radar della società campana che però al momento è presa dalla questione Pepe Reina e dal capire quale sarà il portiere titolare della stagione tra le altre cose già iniziata. Saranno giorni di fuoco quelli che chiuderanno il calciomercato in cui sono ipotizzabili per il Napoli acquisti e cessioni.

