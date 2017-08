Calciomercato Roma/ News, Monchi chiama la Sampdoria per Schick dopo il no alla Juve (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Patrik Schick rimane l'obiettivo numero uno di questo rush finale di calciomercato della Roma. L'attaccante ceco infatti è il calciatore adatto per rafforzare il reparto offensivo perché rappresenta il prototipo perfetto dell'attaccante moderno in grado di giocare sia al centro che più largo. Ieri la Juventus sembrava pronta a prendere il calciatore per lasciarlo in prestito a Genova per un anno. L'incontro tra i dirigenti bianconeri e quelli del club blucerchiato però non ha portato a conclusioni positive. Scoperto questo è stato rapido Monchi a telefonare subito all'agente del calciatore ceco Bruno Satin per cercare di prendere la palla al balzo. L'Inter al momento sembra defilata e la Roma ha dalla sua parte un'offerta migliore di quella della Juventus. Manca solo di convincere il calciatore ad accettare un progetto molto interessante.

IL VERO NUOVO ACQUISTO È ALESSANDRO FLORENZI

Il vero nuovo acquisto di questo fine di calciomercato della Roma è Alessandro Florenzi. Questi infatti è stato fermo praticamente un anno dopo la rottura per due volte del legamento crociato. La buona notizia arriva da Eusebio Di Francesco che ha inserito il calciatore nella lista dei convocati per la gara di stasera contro l'Inter. Difficilmente Alessandro Florenzi sarà fatto scendere in campo, ma questo è un segnale importate anche in ottica calciomercato. Questo perché Alessandro Florenzi può giocare in diversi ruoli. Nato come esterno d'attacco è stato trasformato da Rudi Garcia prima in interno di un centrocampo a tre per poi essere addirittura utilizzato da terzino sia destro e sinistro con ugual rendimento. Alessandro Florenzi può portare a Eusebio Di Francesco diverse soluzioni sempre e comunque di altissima qualità. Staremo a vedere quando potrà giocare con continuità.

