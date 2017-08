Calciomercato Inter/ News, Keita stavolta arriva davvero? (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Baldé Diao - La Presse

Se n'è parlato per tutta l'estate, ma il nome di Keita Baldé Diao è ancora sulle prime pagine del calciomercato. Al momento sembra essersi sbloccata la possibilità di vedere il calciatore vestire la maglia dell'Inter. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che il senegalese sia vicinissimo al club meneghino, nonostante l'accordo ormai da tempo raggiunto con la Juventus per il 2018. Claudio Lotito verrà accontentato con l'Inter che sarebbe pronto a proporre un'offerta da ben trenta milioni di euro. Con il calciatore c'è un accordo totale che potrebbe portare a chiudere l'affare a brevissimo. L'attaccante darebbe a Luciano Spalletti la possibilità di diventare ancora più forte nel reparto offensivo, nonostante il reparto sia attrezzato già adesso. La gara contro la Roma di ieri sera parla da sola con Mauro Icardi che ha fatto reparto da solo, siglando una doppietta difficile da dimenticare.

ENTUSIASMO PER MATIAS VECINO

Gli acquisti dell'estate del calciomercato dell'Inter iniziano sicuramente a dare i loro frutti. Tra tutti quello che ieri sera ha fatto la differenza è stato Matias Vecino e non solo perché ha segnato. Il centrocampista arrivato dalla Fiorentina ha giocato con qualità, dimostrando di avere grande qualità e anche rapidità. Tanto che alla fine della gara ha parlato anche Luciano Spalletti a Sky Sport, sottolineando: "Matias Vecino è stato l'acquisto più caro per noi. Speravamo che fosse così come sta dimostrando. L'ho sempre seguito da quando è arrivato alla Fiorentina. Sa fare tutto e ha grandi margini di miglioramento. Muove bene la palla anche con due tocchi e ha una grande progressione e tempi di inserimento. Lo posso utilizzare come mezzala, mediano, ma nel bagaglio tecnico ha anche tanto altro. E' un ragazzo per bene e può davvero diventare un grande calciatore". Staremo a vedere come continuerà la sua avventura con la maglia nerazzurra sulle spalle.

