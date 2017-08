Calciomercato Juventus/ News, Simone Inzaghi blocca la partenza di Stefan de Vrij (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Stefan de Vrij - La Presse

Tra gli obiettivi per il calciomercato della Juventus in difesa c'è anche Stefan de Vrij, calciatore olandese di grande spessore fisico che ha stupito tutti con una prestazione maiuscola in Supercoppa Italiana annullando di fatto Gonzalo Higuain. Si è parlato molto dei bianconeri su questo centrale di difesa anche perché ha un contratto in scadenza nel giugno del 2018 che di fatto obbliga la Lazio, proprietaria del suo cartellino, a percorrere due strade e cioè quella del rinnovo o la cessione immediata. Si tratta di una situazione molto diversa, nonostante la stessa scadenza, a quella dello scontento Keita. Ieri durante la conferenza stampa di presentazione della gara contro il Chievo Verona il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato proprio di Stefan de Vrij sottolineando: "Penso che rinnoverà con noi. E' un bravo ragazzo ed è contento di indossare questa maglia. Credo sia un punto fermo per il presente, ma che lo sarà anche nel futuro". Juventus permettendo...

MORELLI AL PESCARA

Continuano i movimenti di calciomercato della Juventus anche a proposito dei giovani. E' arrivata la cessione ufficiale dell'attaccante Fabio Morselli al Pescara. Si tratta di un prestito nel quale la Juventus spera che il Delfino possa far crescere il suo ragazzo. Le due società negli ultimi periodi hanno condotto tante trattative di calciomercato importanti dai prestiti di Alberto Cerri e Kastanos fino alla cessione a titolo definitivo di Simone Andrea Ganz. La società bianconera è conscia di quanto potrebbe essere utile per il giovane attaccante lavorare giorno dopo giorno con Zdenek Zeman in grado di lanciare negli ultimi anni talenti come quelli di Lorenzo Insigne e Ciro Immobile. L'anno scorso il ragazzo è stato prestato al Carpi che lo ha utilizzato spesso con la maglia della sua squadra Primavera. Per il classe 1998 quella di quest'anno potrebbe essere davvero la stagione della definitiva esplosione.

