Calciomercato Milan/ News, Renato Sanches fuori dai convocati del Bayern Monaco (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Renato Sanches - La Presse

Il centrocampista Renato Sanches è ormai da diverso tempo un obiettivo di calciomercato del Milan ma anche della Juventus. Il calciatore portoghese ha deciso di prendere una strada particolare che lo mette praticamente a un passo dalla cessione. Questi è rimasto fuori dalla lista dei convocati di Carlo Ancelotti per la sfida contro il Werder Brema per scelta, infatti ha deciso di cambiare squadra per trovare più spazio. Ritorna così prepotentemente la candidatura della squadra rossonera che è alla ricerca di un profilo molto simile a quello di Renato Sanches. Del calciatore ha parlato il dirigente del Bayern Monaco Hasan Salihamidzic che a Sky Sport ha voluto svelare alcuni particolari. Ha così sottolineato: "Renato Sanches ha chiesto di non essere inserito nella squadra per mettere ordine sul suo futuro. Il calciatore ha diverse offerte e le valuteremo nei prossimi giorni". La Juventus? Osserva con attenzione e non è detto che non possa provare il colpo a sorpresa.

GUSTAVO GOMEZ AL FENERBAHCE

Il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato deve chiudere anche diversi colpi in uscita. Da sistemare tra i tanti calciatori in rosa c'è il profilo di Gustavo Gomez che acquistato appena un anno fa non è più nelle grazie dell'allenatore Vincenzo Montella. Secondo quanto riportato a Sky Sport 24 da Peppe Di Stefano pare che il ragazzo sia a un passo dal Fenerbahce dove vuole andare a giocare per trovare spazio. Il calciatore non è stato infatti convocato per la sfida di oggi contro il Cagliari ed è pronto quindi ad aspettare solo l'ok del Milan per partire. I turchi hanno formulato un'offerta di prestito biennale da quattro milioni di euro con un riscatto fissato sui cinque. Questa è stata rifiutata dal Milan che vorrebbe cinque milioni per il prestito biennale e sei per il riscatto. Sicuramente si può trattare e la sensazione è che alla fine l'accordo si troverà. Il classe 1993 del Lanus troverà quindi definitivamente la sistemazione per lui adatta.

