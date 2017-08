Calciomercato Napoli/ News, offerta da 40 milioni per Schick. La Samp dice... (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Patrik Schick - La Presse

Il Napoli ha deciso di fare un'offerta monstre per Patrik Schick, ma si è trovata la porta sbarrata dalla Sampdoria. Secondo quanto riportato da Premium Sport pare che il club azzurro sia andato a bussare alla porta del club blucerchiato per arrivare al centravanti ceco e avrebbe offerto 40 milioni con come contropartite tecniche Ivan Strinic e Duvan Zapata. Nonostante la squadra di Marco Giampaolo abbia un grande interesse nei confronti del terzino croato e dell'attaccante colombiano non sono interessati a inserire contropartite nell'affare Schick per il quale pretendono solo contanti. Al momento sembra che su Schick in vantaggio sia la Roma di Eusebio Di Francesco che ha speso parole importanti nella postpartita contro l'Inter. La Juventus invece sembra tagliata fuori dai giochi dopo che l'altroieri sembrava tornata in vantaggio, lasciando il calciatore in prestito per un anno al club ligure.

BLOCCATO KARNEZIS

La situazione legata al portiere del Napoli sta scuotendo il calciomercato del momento. Sicuramente Pepe Reina è giorno dopo giorno sempre più lontano dalla squadra azzurra e potrebbe presto diventare un calciatore del Paris Saint German. Secondo quanto riportato dal portale di Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato di SportItalia, avrebbe bloccato il portiere greco dell'Udinese Karnezis fino a martedì quando la società di Aurelio De Laurentiis prenderà una decisione. Il greco arriverà non solo se dovesse partire Reina, ma anche nel caso questo dovesse rimanere e a partire fosse il secondo Rafael. Qualora il Napoli per martedì dovesse decidere di fare un passo indietro allora l'Udinese cederebbe il calciatore al Watford che è un club sempre di proprietà della famiglia Pozzo. Karnezis è un portiere esperto e anche di grande valore tecnico, sicuramente sarebbe un degno sostituto di Pepe Reina.

© Riproduzione Riservata.