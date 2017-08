Calciomercato Roma/ News: Schick sempre più vicino, non convocato dalla Sampdoria (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

Patrik Schick è sempre più vicino alla Roma. L'attaccante ceco della Sampdoria infatti non è stato convocato per la gara di oggi contro la Fiorentina, nonostante la squadra blucerchiata davanti oltre a Fabio Quagliarella abbia a disposizione il solo Kownacki. Questa mancata convocazione fa pensare a una soluzione immediata sul calciomercato col ragazzo che difficilmente quindi andrà alla Juventus, pronta a prenderlo ma lasciandolo parcheggiato in blucerchiato. E' così probabile che la Roma possa accelerare per portare subito a Roma il calciatore. L'ingresso in campo ieri del giovanissimo Marco Tumminello ha evidenziato le carenze offensive di una squadra che ha perso in questa sessione di calciomercato un pezzo da novanta come Mohamed Salah volato a Liverpool da Jurgen Klopp. L'arrivo di Schick offrirebbe a Eusebio Di Francesco altre possibilità nel reparto offensivo. Il tecnico giallorosso dopo la gara contro l'Inter non si è voluto sbilanciare sul calciatore, sottolineando comunque di gradirlo molto dal punto di vista tecnico.

IL CAGLIARI VUOLE TUMMINELLO

Tra le notizie positive della sconfitta di ieri contro l'Inter per la Roma c'è stato l'ingresso in campo nella ripresa del giovanissimo Marco Tumminello che nonostante non abbia avuto a disposizione molto tempo ha tanti fan alle sue spalle. Secondo quanto riportato da Sky Sport tra questi si sarebbe aggiunto a Benevento, Chievo Verona e Crotone anche il Cagliari di Massimo Rastelli. Il club sardo ha perso all'improvviso il suo bomber Marco Borriello, passato alla Spal, e ha bisogno assoluto di un calciatore importante per il reparto offensivo. Sicuramente la Roma sarebbe felice di andare a cedere questo giovane promettente bomber in Serie A a una squadra che gli darebbe senza dubbio la possibilità di giocare con continuità. Tumminello è un attaccante di peso che sa giocare la palla ed è dotato anche di grande tecnica. Sicuramente potrebbe esplodere molto rapidamente se avesse la possibilità di andare a giocare con continuità al Cagliari.

