Calciomercato Inter/ News, giornata di cessioni: Gabigol al Benfica e Jovetic al Monaco (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Gabigol - La Presse

Si potrebbe risolvere oggi la grana legata a Gabigol. L'attaccante brasiliano era arrivato per una cifra importante dal Santos l'estate scorsa per poi giocare davvero pochissimo e prendersi il lusso di risolvere un Bologna-Inter all'ultimo minuto. Calciatore dotato di grande tecnica e personalità non può essere ceduto a titolo definitivo perché in questo momento si genererebbe una minusvalenza davvero difficile da accettare. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che oggi sia il giorno giusto per un prestito secco al Benfica del calciatore con l'ingaggio che sarà diviso tra il club meneghino e quello lusitano con i nerazzurri che pagherebbero il quaranta e le aquile il sessanta. L'idea è quella di poter veder rilanciare Gabigol che nella prossima stagione potrebbe meritarsi magari il ritorno da protagonista allo Stadio Giuseppe Meazza. Staremo a vedere se riuscirà a sfruttare la sua chance.

JOVETIC AL MONACO

L'Inter potrebbe finalmente rendere ufficiale la prossima cessione di Stevan Jovetic tornato dall'esperienza positiva in prestito al Siviglia. Il calciomercato si è infiammato nelle ultime ore e sono davvero diversi i club che hanno cercato il montenegrino. Jovetic aveva sperato fino all'ultimo di rimanere a Milano per essere rivitalizzato da Luciano Spalletti. Aveva anche dato importanti dimostrazioni come quella dopo un gol in amichevole che l'aveva portato a fare un gesto inequivocabile della volontà di rimanere. Secondo quanto riportato da Sky Sport Stevan Jovetic ieri era ad assistere al match tra il Monaco e il Marsiglia, partita vinta poi fragorosamente dal club monegasco per 6-1. Secondo quanto riporta L'Equipe poi l'affare sarebbe ormai fatto con le firme che sono imminenti. Aggiunge dei dettagli Sky Sport che parla di cessione a titolo definitivo per undici milioni di euro.

© Riproduzione Riservata.