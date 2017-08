Calciomercato Juventus/ News, Müller litiga col Bayern Monaco e i bianconeri... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Thomas Müller - La Presse

La Juventus è sempre pronta a sfruttare quelle che potrebbero essere interessanti occasioni di calciomercato. Beppe Marotta ha sottolineato infatti che giocatori giovani e di talento oltre a campioni affermati e d'esperienza sono sempre ben accetti a determinate condizioni. E' così che si moltiplicano le voci su Thomas Müller in vista del calciomercato dell'estate prossima. Il tedesco non sta gradendo il trattamento che gli sta riservando Carlo Ancelotti al Bayern Monaco. Dopo la gara contro il Werder Brema infatti Muller ha sottolineato di non capire quali sono esattamente le qualità che Ancelotti vuole vedere in lui e che probabilmente le sue non sono quelle che gli servono. Dal canto suo il tecnico ha sottolineato che le sue scelte sono sempre e solo tecniche e che il tedesco ha giocato bene quando è entrato in campo. Secondo quanto riportato da TuttoJuve poi pare che il calciatore gradisca l'opzione bianconera.

SCHICK PER STROOTMAN?

La bomba di calciomercato che lancia Franco Melli potrebbe fare davvero molto rumore. Dalle radio romane infatti il noto opinionista, ex volto storico de Il Processo di Biscardi, ha sottolineato come tra Torino e Roma possa accadere qualcosa di davvero impensabile. A Radio Radio ha sottolineato: "Da Milano mi dicono che la Juventus vuole prendere Patrik Schick per girarlo alla Roma e prendersi Kevin Strootman". Continuano dunque le voci che riguardano il centrocampista olandese dei giallorossi che si dice da tempo sia finito nel mirino del club sei volte campione d'Italia. Se davvero così fosse si profilerebbe quindi un clamoroso scambio tra due società amiche, ma che hanno due tifoserie rivali accese da ormai molti anni. Dopo l'affare Miralem Pjanic dello scorso anno quindi un altro calciatore della Roma potrebbe vestire la maglia della Juventus e a quel punto davvero si potrebbe riformare l'asse centrale della squadra all'epoca di Rudi Garcia. Staremo a vedere se arriveranno novità in questo senso nelle prossime ore.

© Riproduzione Riservata.