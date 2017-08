Calciomercato Milan/ News, Montella si tiene stretto Suso (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Suso - La Presse

Vincenzo Montella si coccola lo spagnolo Suso che ieri ha risolto Milan-Cagliari con un perfetto calcio di punizione dopo che Joao Pedro aveva risposto al gol di Patrick Cutrone. Eppure il calciatore ex Liverpool è stato a lungo un uomo calciomercato con la Roma che più volte è stata vicina dal portarlo a Trigoria. Alle domande su una sua possibile cessione Vincenzo Montella, allenatore del Milan, ha risposto in maniera inequivocabile: "Suso è un ottimo giocatore. Non vedo perché dovremmo cederlo visto che è un ragazzo di grandissima tecnica". Sicuramente è difficile pensare oggi a un Milan che possa rinunciare a un calciatore così importante come Suso che ha talento, qualità e si muove anche con grandissima intelligenza in diversi ruoli. Sta giocando prevalentemente da trequartista, ma in carriera ha fatto anche l'ala, il centrocampista e all'occorrenza potrebbe muoversi da seconda punta.

NIANG VUOLE SOLO IL TORINO

Mbaye Niang farà parlare ancora di lui negli ultimi giorni di calciomercato del Milan. Il ragazzo ha definitivamente rifiutato il passaggio allo Spartak Mosca con i rossoneri dispiaciuti di aver perso una grandissima occasione visto che per lui era arrivata un'offerta da venti milioni di euro. Secondo quanto riportato da MilanNews la situazione non sarebbe cambiata con il calciatore che spinge per andare a giocare nel Torino dove riabbraccerebbe Sinisa Mihajlovic e il club che sarebbe disposto anche a cederlo in Serie A ma solo per le stesse cifre di cui si era parlato con il club russo. E' davvero difficile ipotizzare che i granata possano presentare un'offerta così economicamente importante e quindi si profila sempre di più la possibilità di vedere Mbaye Niang ancora a Milano nonostante il rapporto ormai totalmente strappato con il Milan. Staremo a vedere cosa ci diranno le prossime ore.

