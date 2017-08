Calciomercato Napoli/ News, l'addio di Pepe Reina alla curva (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina - La Presse

Quello di ieri alla fine di Napoli-Atalanta è sembrato più di un saluto per Pepe Reina che probabilmente in questi ultimi giorni di calciomercato lascerà gli azzurri per andare a giocare nel Paris Saint German. Il portiere spagnolo infatti era evidentemente commosso e il solito passaggio sotto il settore dei tifosi più accesi del club partenopeo è sembrato davvero essere un addio. Sono diverse le testate che hanno riportato non solo l'episodio del saluto, ma anche le parole del calciatore spagnolo nella mixed zone a fine partita quando avrebbe risposto con un perentorio ''non lo so'' alla domanda se questo fosse un addio. Una battuta strappata e trapelata perché va ricordato il silenzio stampa nel quale il Napoli è ormai dall'inizio della stagione. Il calciatore dal canto suo potrebbe davvero volare al Paris Saint German con il Napoli che punta i soliti nomi e cioè quelli di Orestis Karnezis dell'Udinese e Geronimo Rulli della Real Sociedad.

GIACCHERINI RESTA, MA ARRIVA ANCHE ZINCHENKO

Emanuele Giaccherini alla fine di questa sessione di calciomercato dovrebbe rimanere al Napoli nonostante le tante richieste pervenute da diverse società. Lo annuncia la Repubblica che sottolinea come questa permanenza non comporterebbe l'esclusione dell'arrivo del giovane ucraino Zinchenko dal Manchester City. I due infatti vengono considerati calciatori di ruoli differenti e l'uno non esclude quindi l'altro. Sicuramente Giaccherini avrebbe gradito la possibilità di andare a giocare con continuità per meritarsi magari un posto nella spedizione al prossimo Mondiale in Russia. Il calciatore è un eccentrico e dotato di grande tecnica, ma negli ultimi anni non è riuscito a imporsi perché sicuramente il 4-3-3 di Maurizio Sarri non esalta le sue caratteristiche. Se davvero dovesse rimanere rimarrebbe difficile capire il perché. Infatti il Napoli non sembra aver bisogno di un calciatore che tra le altre cose ha un calciomercato importante.

