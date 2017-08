Calciomercato Roma/ News, oggi alle 11.00 incontro per Schick (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Patrik Schick - La Presse

La via per Patrik Schick sembra davvero quella giusta per la Roma. Il ceco sarà dunque il prossimo colpo di calciomercato del direttore sportivo Monchi. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul suo profilo di Twitter pare che sia stato fissato un incontro per questa mattina alle 11.00 nella capitale tra la Roma e la Sampdoria proprio per discutere gli ultimi particolari dell'affare. Dopo Fiorentina-Sampdoria a Premium Sport ha parlato il Presidente dei blucerchiati Massimo Ferrero che ha sottolineato: "Domani mattina prenderò un treno e torno a casa mia, se la Roma verrà mi troverà. C'è un bel duello tra Roma e Napoli per Schick e io desidero che vada dove può giocare ed esprimere il suo talento. Incontro? Ne sapete più di me. Credo che la direzione comunque sia quella, domani incontrerò i giallorossi". Sullo sfondo rimangono ipotesi astruse come quella ipotizzata a Radio Radio da Franco Melli che ha sottolineato come la Juventus voglia prendere Schick per girarlo ai giallorossi per Kevin Strootman.

MAHREZ ALL'ARSENAL

Il nome di Riyad Mahrez è ormai uscito da tempo dalle idee di calciomercato della Roma, dopo che il Leicester ha rifiutato un'offerta importante formulata dal direttore sportivo Monchi. A breve però anche l'ipotesi di un clamoroso passo indietro dei giallorossi nell'acconsentire le richieste delle Foxes può evaporare. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti pare che l'Arsenal sia pronto a prendere il calciatore algerino innescando un valzer degli esterni d'attacco davvero difficile da prevedere. Alexis Sanchez dovrebbe raggiungere Pep Guardiola, che lo volle al Barcellona, al Manchester City, mentre il Leicester andrebbe a prendere dal Crystal Palace per ventisette milioni di sterline Towsend. Sicuramente il cerchio interno della Premier League si chiuderà a breve e purtroppo come prospettato da tempo la Roma ne rimarrà totalmente all'esterno visto le cifre che circolano.

