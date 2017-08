Calciomercato Inter/ News, Monaco insidia concreta per Keita (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Keita Baldé Diao - La Presse

Continua ad essere molto complicata la situazione legata al calciatore senegalese della Lazio Keita Baldé Diao. Questo perché il Monaco sembra pronto a piombare sul calciatore mettendo i bastoni tra le ruote all'Inter che stava per chiudere per questo. Secondo quanto riportato da Sky Sport pare che il club monegasco sia pronto a scatenarsi per rinforzare la squadra dopo la cessione di Lemar al Liverpool per settantadue milioni di euro. Questo potrebbe spingere il club a presentare un'offerta importante per Keita anche perché presto Kylian Mbappé andrà a giocare con la maglia del Paris Saint German. Il club nerazzurro però non si rassegna anche perché in questo momento pare che il calciatore preferisca andare a giocare con la maglia dell'Inter. Nell'affare poi potrebbe essere inserito il cartellino dell'italo brasiliano Eder che Luciano Spalletti vede poco.

ACCORDI CON MUSTAFI E SISSOKO

L'Inter punta il piede sull'acceleratore ed è pronta a mettere a segno diversi colpi in queste ultime giornate di calciomercato. Secondo quanto riportato da FcInterNews pare che ci sia l'accordo con Mustafi e Moussa Sissoko. Il difensore centrale dell'Arsenal è un calciatore importante che potrebbe giocare con continuità dopo la cessione di Jeison Murillo. Moussa Sissoko invece è un centrocampista del Tottenham di grande peso specifico e anche tecnica. Pare però che al momento sia ancora difficile trovare l'accordo con le due società che militano in Premier League. I Gunners di Arsene Wenger vorrebbero cedere il calciatore a titolo definitivo anche a fronte dei quaranta milioni di euro investiti l'anno passato. Dall'altra parte invece col Tottenham si profila un possibile scambio con Marcelo Brozovic che al momento è poco considerato da Luciano Spalletti. Staremo a vedere se gli Spurs accetteranno o meno.

