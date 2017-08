Calciomercato Juventus/ News: è fatta per Howedes, mercoledì visite mediche (Ultime notizie)

Benedikt Howedes - Instagram

La Juventus ha messo a segno un altro colpo importante in una scintillante campagna di calciomercato. Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, pare che ci sia l'accordo tra la Juventus e lo Schalke 04 per Benedikt Howedes. Si parla di un prestito oneroso da 3.5 milioni di euro con diritto di riscatto da 11.5 milioni con la Juventus che potrebbe decidere anche tra un anno di rimandare in Germania il calciatore in questione. Sembra che il difensore sia pronto ad effettuare le visite mediche già mercoledì per essere pronto poi in vista del ritorno in campo in Serie A dopo la sosta per le nazionali quando i bianconeri ospiteranno il Chievo Verona di Rolando Maran. Sicuramente Howedes è un calciatore di grande spessore tecnico e che può giocare sia da terzino destro che da centrale nella difesa a tre o a quattro. Staremo a vedere se davvero sarà ufficiale presto quest'affare.

SI AVVICINA EMRE CAN, MA PER IL 2018

I complimenti di Beppe Marotta, amministratore delegato della Juventus, nei confronti del centrocampista tedesco di origini turche del Liverpool Emre Can potrebbero trovare delle conferme di calciomercato. Premium Sport evidenzia infatti come il club allenato da Jurgen Klopp abbia messo a segno il colpo Naby Keita, arrivato per cinquantacinque milioni di euro dal Red Bull Lipsia. Questo però non libererebbe subito Emre Can, ma darebbe alla Juventus la possibilità di credere ancora di più nella possibilità di fare il colpaccio a parametro zero tra un anno. Già da febbraio infatti i bianconeri potrebbero andare ad acquistare il calciatore che è in scadenza di contratto nell'estate del 2018. Emre Can è un calciatore straordinario che ha iniziato molto bene la stagione e che sicuramente sarà tra i convocati per i Mondiali che si giocheranno in Russia. Nella Juventus prenderebbe il posto di un Sami Khedira che sembra essere arrivato a una fase discendente della sua carriera.

