Calciomercato Napoli/ News, clamoroso dietrofront: Reina resta! (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Pepe Reina

E' clamoroso il dietrofront arrivato nella notte da parte di Pepe Reina protagonista del calciomercato del Napoli degli ultimi giorni. Il calciatore è stato a un passo dal Paris Saint German con il quale aveva già un accordo. Sarebbe dovuto partire il portiere, ma rimarrà commosso dai gesti d'affetto nella gara Napoli-Atalanta che non sarà dunque la sua ultima in azzurro. TuttoNapoli sottolinea come il calciatore abbia deciso di chiudere la sua avventura comunque quest'anno provando l'assalto a uno Scudetto che a Napoli manca ormai davvero da troppi anni. Non arriverà il rinnovo che qualcuno aveva sperato per un accordo che scadrà quindi l'estate prossima e lo renderà libero di decidere dove andare a giocare. Sicuramente però questo è un colpo di scena inaspettato col calciatore che aveva salutato la curva e che dopo la gara contro l'Atalanta era uscito commosso con gli occhi lucidi dal rettangolo verde di gioco.

GHOULAM RINNOVA

Faouzi Ghoulam rimarrà al Napoli ancora a lungo. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato di Rai Sport pare che infatti il calciatore sia pronto a firmare un contratto di quattro anni da 2.5 milioni di euro all'anno. La novità è la clausola rescissoria che sarà alzata fino a quaranta milioni di euro. Sicuramente l'algerino è un giocatore importante per Maurizio Sarri nonostante l'arrivo di Mario Rui dalla Roma gli abbia fornito un'alternativa all'altezza della situazione. Il rinnovo è anche una conferma importante in una sessione di calciomercato in cui squadre importanti, tra cui anche la Juventus, avevano cercato con insistenza questo forte calciatore. Abile a giocare a sinistra sia in difesa che a centrocampo ha sicuramente migliorato di molto le sue prestazioni negli ultimi anni dopo che era sembrato un calciatore incerto al suo arrivo in azzurro. Staremo a vedere come si comporterà ora, forte del rinnovo, sul rettangolo verde di gioco.

