Calciomercato Roma/ News, la Juventus insiste per Kevin Strootman (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Kevin Strootman - La Presse

La Juventus non si rassegna di fronte ai no della Roma e continua a insistere per Kevin Strootman che vorrebbe prendere per compiere un capolavoro negli ultimi giorni di calciomercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com pare che i bianconeri siano pronti a offrire 45 milioni di euro compresi bonus, una cifra che potrebbe far traballare anche le convinzioni della Roma. I giallorossi sanno cosa si potrebbe scatenare qualora uno dei giocatori più importanti a disposizione di Eusebio Di Francesco passasse ai rivali bianconeri dopo che l'anno scorso aveva fatto lo stesso tragitto il bosniaco Miralem Pjanic. Sicuramente il club campione d'Italia proverà ancora a tentare il centrocampista olandese che a Roma chiamano ''la lavatrice'' per come trasforma ogni pallone sporco in uno utile per le giocate dei suoi compagni di squadre. Difficile, se non impossibile, pensare che Strootman possa passare alla Juventus, ma le voci continuano a circolare.

L'ARRIVO DI SCHICK E LA QUESTIONE DEL MODULO

La Roma ha fatto un colpo di calciomercato importante con l'arrivo di Patrik Schick dalla Sampdoria. L'acquisto fa un po' discutere perché non è arrivato proprio il calciatore che ci si aspettava. Schick non è l'erede di Mohamed Salah per caratteristiche e sicuramente si adatta poco al 4-3-3 di Eusebio Di Francesco più abile a giocare da seconda punta o da tornante nel 4-2-3-1. Scatta così la questione del modulo di cui parla Serse Cosmi a Sky Sport: "E' un ottimo colpo sotto l'aspetto tecnico tattico. Uno potrebbe però avere qualche dubbio dal momento il meglio il calciatore lo ha dimostrato da punta centrale. ora tutti chiederanno ad Eusebio Di Francesco di cambiare il modulo. Rimane comunque un ottimo acquisto. E' normale che se uno spende quella cifra per un giocatore sappia come schierarlo". Vedremo quindi che utilizzo ne farà il tecnico giallorosso pronto magari a provarlo da principio come esterno nel reparto a tre d'attacco.

