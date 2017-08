Pavoletti al Cagliari/ Calciomercato news, fatta per l'attaccante: arriva dal Napoli

Leonardo Pavoletti passa dal Napoli al Cagliari (Foto LaPresse)

Leonardo Pavoletti è un nuovo giocatore del Cagliari. A soli due giorni dal termine del calciomercato estivo gli isolani piazzano il colpo in attacco: il toscano si trasferisce in Sardegna dietro il pagamento di 10 milioni di euro più due di bonus, che ovviamente incasserà il Napoli. Il Cagliari aveva bisogno di una prima punta di peso: soltanto poco fa aveva perso Marco Borriello che, in rotta con l’ambiente, si era trasferito alla Spal (con cui ha segnato all’esordio, toccando la quota di almeno un gol con 12 diverse squadre in Serie A). La scelta del presidente Tommaso Giulini e dell’allenatore Massimo Rastelli è caduta su Pavoletti, che a Napoli era diventato un esubero: arrivato a gennaio per 19 milioni, si è trovato chiuso dall’esplosione di Dries Mertens come prima punta, ha visto il campo con il contagocce e quest’anno ha iniziato come terzo attaccante centrale, alle spalle di Mertens e di Arkadiusz Milik tornato a pieno regime. Per lui le porte erano chiuse, e dall’inizio del calciomercato estivo cercava una sistemazione: su di lui c’erano altre squadre di Serie A (Benevento e Udinese, ma anche il Sassuolo dove ha giocato in passato facendosi conoscere al grande calcio) e qualcuna estera, in particolare Malaga e Alavés in Spagna.

LA CARRIERA DI PAVOLETTI

Pavoletti è emerso all’attenzione nel 2012: dopo una stagione da 16 gol in Lega Pro (con il Lanciano), è arrivata la chiamata in Serie B del Sassuolo con cui ha realizzato 11 gol, nonostante un breve stop per doping. Con gli emiliani al piano di sopra però Pavoletti si è trovato chiuso e così ha accettato di scendere di categoria, giocando con il Varese: qui è definitivamente esploso, trascinando la squadra lombarda alla salvezza con 20 gol (più 4 decisivi nel playout contro il Novara) e riconquistando la massima serie visto che il Sassuolo lo ha controriscattato. A gennaio la chiamata del Genoa: a Marassi l’attaccante toscano è diventato un prospetto da nazionale infilando un totale di 23 gol in 44 partite. Antonio Conte lo ha chiamato per lo stage ma non lo ha confermato per gli Europei. Ripreso il campionato, Pavoletti dopo 3 gol in 9 gare si è infortunato rimanendo fuori a lungo, poi è passato al Napoli: la fragilità fisica resta uno dei grandi limiti di una carriera che altrimenti sarebbe potuta essere esplosiva. Non ancora ventinovenne comunque Pavoletti ha ancora tutto il tempo per grandi traguardi: a Cagliari raccoglie la non semplice eredità lasciata da Borriello, vedremo in che modo si comporterà.

