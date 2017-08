Calciomercato Inter/ News, accordo totale con Arturo Vidal! (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Arturo Vidal - La Presse

E' FATTA CON VIDAL

L'Inter e Arturo Vidal hanno trovato un accordo totale come riporta FcInterNews.it. Il calciatore cileno potrebbe essere il terzo arrivo in mezzo al campo in questa sessione di calciomercato dopo gli arrivi prima di Borja Valero e poi di Matias Vecino entrambi dalla Fiorentina. Arturo Vidal sarebbe l'alterego di quello che era per Luciano Spalletti Radja Nainggolan alla Roma. Centrocampista energico e con grandi tempi di inserimento potrebbe essere messo al centro nei tre trequartisti che dovrebbero agire nel 4-2-3-1 dietro al capitano nerazzurro Mauro Icardi. Secondo quanto riportato dal portale che si occupa di fatti nerazzurri pare che Suning sia pronto ad offrire 50-60 milioni di euro rispetto ai 45 proposti qualche settimana fa. Al momento l'Inter può fare affidamento sulla volontà del calciatore che sarebbe ben felice di tornare in Italia dove ha dimostrato tutto il suo valore con la maglia della Juventus lungo quattro stagioni di grandi prestazioni e coronate da quattro Scudetti di fila. Arturo Vidal sarebbe un grande colpo per l'Inter, ma davvero il Bayern Monaco è pronto a privarsene?

KARAMOH RIFIUTA TUTTE LE DESTINAZIONI, VUOLE SOLO I NERAZZURRI

Non solo Arturo Vidal in casa Inter in sede di calciomercato si parla con insistenza anche di Yann Karamoh. Secondo quanto riportato dal portale dell'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio pare che il Caen abbia ricevuto offerte importanti dal Manchester City e dall'Arsenal che lo stesso Karamoh avrebbe rispedito al mittente. Il calciatore classe 1998 vuole solo L'Inter. Il suo costo è attorno ai dieci milioni di euro, ma l'Inter al momento non si sposta oltre i cinque perché spera in questo modo di far scendere le pretese del club transalpino. L'ivoriano Yann Karamoh è un esterno d'attacco che può fare molto bene anche da punta centrale. La scorsa stagione Karamoh ha giocato trentacinque volte mettendo a segno cinque gol e collezionando anche quattro assist. Non è da escludere che se l'Inter dovesse riuscire ad acquistarlo non possa decidere poi di girarlo in prestito per farlo giocare con grande continuità e farlo adattare al calcio italiano.

