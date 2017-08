Calciomercato Juventus/ News, Paulo Dybala non si muove! (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala - La Presse

DYBALA RIMANE A TORINO

Il clamoroso passaggio di Neymar Jr dal Barcellona al Paris Saint German, a margine del pagamento di una clausola rescissoria di 222 milioni di euro, potrebbe interessare anche la Juventus di Massimiliano Allegri. Questo perché si parla sempre di più di un possibile passaggio di Paulo Dybala proprio al club blaugrana. Della situazione ha parlato l'esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Marchetti durante la trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. Questi ha sottolineato: "Dalle informazioni che abbiamo raccolto né la Juventus né Paulo Dybala sono stati contattati dal Barcellona. Nel calcio tutto può accadere, ma ad oggi non c'è il sentore che la Joya possa lasciare la Juventus per il Barcellona". Sicuramente i tifosi della Juventus però sono molto preoccupati di perdere questo splendido giocatore nonostante siano arrivati due talenti come Douglas Costa e Federico Bernardeschi e sia sempre più vicino anche l'acquisto dalla Lazio di Keita Bladè Diao. Al momento tutto rimane fermo con la Juventus che non sembra intenzionata comunque a cedere il suo gioiello numero ventuno.

PACO CASAL SPINGE VERSO TORINO DE LA CRUZ E GIMENEZ

La Juventus ha sempre detto che raccoglierà, qualora ce ne fossero, occasioni di calciomercato vantaggiose. Questo potrebbe aver proposto ieri Paco Casal nel lungo incontro con Fabio Paratici all'hotel Palazzo Parigi a Milano. Secondo quanto riportato da Sport Italia pare che il noto agente abbia proposto due calciatori alla Juventus. Il primo è un talento che sta esplodendo ora e cioè Nicolas De La Cruz uruguaiano classe 1997 che ha giocato quest'anno in prestito al River Plate, ma che è di proprietà del Liverpool Montevideo. Il pezzo forte però è José Gimenez difensore classe 1995 dell'Atletico Madrid che potrebbe arrivare per rinforzare un reparto orfano di Leonardo Bonucci. Sul difensore dei colchoneros c'è anche la Roma di Monchi che però al momento sembra presa dalla possibilità di acquistare un calciatore che possa andare a sostituire Mohamed Salah partito verso il Liverpool.

