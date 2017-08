Calciomercato Milan/ News, Jorge Mendes spinge Diego Costa in rossonero (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Renato Sanches - La Presse

ACCELERATA PER DIEGO COSTA?

Si aggiunge un nuovo capitolo alla telenovela di calciomercato che vede protagonista Diego Costa. Secondo quanto riportato da Sky Sport sarebbe il suo procuratore Jorge Mendes a spingere per un suo immediato trasferimento al Milan. Il calciatore spagnolo, di origine brasiliana, infatti rischia di perdere il Mondiale della prossima estate in Russia se dovesse aspettare l'Atletico Madrid. Il forte centravanti non ha fatto mistero che gradirebbe il ritorno tra le fila dei colchoneros, ma il club allenato da Diego Pablo Simeone ha il calciomercato bloccato fino a gennaio e quindi potrebbe prenderlo solo tra cinque mesi. La paura di Jorge Mendes è che sei mesi a Madrid potrebbero non bastare per andare ai Mondiali anche per la folta concorrenza in nazionale con calciatori come Alvaro Morata e Nolito che dopo aver cambiato maglia avranno la possibilità di giocare con continuità rispettivamente nel Chelsea e nel Siviglia.

IL CHELSEA SI FIONDA SU RENATO SANCHES

Il Milan non si è dimenticato di Renato Sanches, centrocampista del Bayern Monaco che è un obiettivo dichiarato di calciomercato. Il portoghese ieri non ha brillato nella gara persa dai bavaresi per 2-0 contro il Napoli nell'ultima giornata dell'Audi Cup. Il club allenato da Carlo Ancelotti sa però le infinite potenzialità di questo ragazzo ed è convinto di poter riuscire a trattenere il ragazzo o comunque di cederlo in prestito secco senza perderne la proprietà del cartellino. Secondo quanto riportato dal London Evening Standard pare però che sia piombato sul calciatore il Chelsea di Antonio Conte. Il tecnico salentino ha deciso di rivoluzionare il centrocampo che ha già visto arrivare in questa sessione di calciomercato Bakayoko dal Monaco di Leandro Jardim. Con l'acquisto di Renato Sanches i blues farebbero un altro colpo in prospettiva ma dal rendimento immediato. Il Milan non rimane a guardare però è presto potrebbe presentare una nuova offerta a Karl Heinz Rummenige.

