Calciomercato Napoli/ News, Federico Chiesa rinnova con la Fiorentina? (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli - La Presse

CHIESA PIACE, MA RINNOVA CON LA FIORENTINA?

Il Napoli segue con grandissima attenzione la situazione legata a Federico Chiesa della Fiorentina. Il giovane calciatore però non dovrebbe muoversi in questa sessione di calciomercato anche perché la viola ha già ceduto un altro dei suoi gioiellini e cioè Federico Bernardeschi. I quaranta milioni di euro incassati dalla Juventus al momento non fanno gridare alla necessità di monetizzare con gli altri calciatori a disposizione in rosa, ma rimane comunque aperta la possibilità di vedere presto gli azzurri provare l'affondo per il calciatore figlio d'arte dell'indimenticabile Enrico. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato di Premium Sport Nicolò Ceccarini sul suo profilo di Twitter pare che anche l'Inter sia su Federico Chiesa dopo che si fa sempre più probabile la cessione di Antonio Candreva al Chelsea di Antonio Conte. Per la Fiorentina però Chiesa al momento, come conferma Ceccarini, rimane incedibile e anzi si sta lavorando per prolungare il suo contratto fino al 2022 con doveroso adeguamento.

PRESO SCARF PER LA PRIMAVERA

La società azzurra non pensa solo alla prima squadra, perché in questa sessione di calciomercato c'è spazio anche per l'acquisto di giovani talenti. Ieri è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Michael Scarf dal Carpi. Il terzino sinistro ghanese classe 1999 arriva in prestito dalla società emiliana e sarà aggregato alla Primavera per poterne vedere le evoluzioni tecnico tattiche. Scarf è un calciatore molto giovane, ma su di lui c'erano tantissimi club pronti a fare follie pure di prenderlo subito. Il Napoli del direttore sportivo Cristiano Giuntoli si è mosso in anticipo su tutti, riuscendo a mettere a segno un colpo che sicuramente non fa sognare i tifosi, ma che si potrebbe rivelare molto importante per il futuro. In un momento storico in cui sul calciomercato non ci sono molti terzini di talento prendere un classe 1999 e dargli la possibilità di crescere rimane sempre e comunque un privilegio.

© Riproduzione Riservata.