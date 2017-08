Calciomercato Roma/ News: sfuma Mahrez, in cima alla lista dei desideri Emre Mor (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Riyad Mahrez - La Presse

MAHREZ ADDIO, ASSALTO A EMRE MOR?

La Roma continua a lavorare sul calciomercato alla sostituzione di Mohamed Salah ceduto ormai da più di un mese al Liverpool di Jurgen Klopp. Monchi sta sondando diversi nomi, dopo le difficoltà che sembrano aver fatto definitivamente sfumare l'acquisto dal Leicester di Riyad Mahrez. Al momento l'obiettivo numero uno in quel ruolo è Emre Mor che il Borussia Dortmund valuta assai caro. La Fiorentina infatti si è totalmente allontanata dal giocatore, considerandolo non alla sua portata dal punto di vista economico. E' così che la Roma rimasta sola deve provare ad accelerare le trattative per evitare che arrivi qualche altro club su questo giovane talento turco che raggiungere nella capitale del nostro paese l'altro turco Cengiz Under. Secondo quanto riportato dalla Bild pare che i gialloneri vogliano venti milioni di euro. Discordanti le voci raccolte da Sky Sport che sottolinea come la Roma sia pronta a offrire 20/25 milioni di euro ma che il club tedesco ne voglia di più.

PRESO ZAN CELAR

Monchi sta seguendo una linea per il calciomercato della Roma che non è poi troppo lontana da quella adottata fino alla scorsa stagione da Walter Sabatini. Sono infatti moltissimi i giovani che sono stati acquistati e che probabilmente si divideranno tra prestiti e Primavera. L'ultimo in ordine cronologico è Zan Celar che arriva dal Maribor per un milione di euro. Nell'accordo con la squadra slovena sarebbe stata inserita una clausola che permetterebbe a questa di guadagnare il 10% su una possibile cessione futura. Qeusti è un classe 1999 che in patria viene considerato uno dei possibili leader della prossima nazionale slovena. Il calciatore, secondo quanto riportato da Ekipa24.si, pare che ieri pomeriggio abbia effettuato le visite mediche a Roma e sia poi arrivato a Trigoria per conoscere i suoi nuovi compagni. Non si sa quali sono le intenzioni della Roma che potrebbe deciderlo di provare in Primavera o magari lo manderà a giocare in prestito in una categoria inferiore.

