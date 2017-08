Calciomercato Inter/ News, possibile scambio tra Ogbonna e Brozovic col West Ham (Ultime notizie)

Calciomercato Inter, Marcelo Brozovic - La Presse

L'Inter a sorpresa potrebbe riportare in Italia Angelo Ogbonna in questo rush finale di calciomercato. Il centrale in questione infatti potrebbe entrare in uno scambio con il centrocampista Marcelo Brozovic che andrebbe a giocare nel West Ham in Premier League. La notizia la riporta sul suo portale l'esperto di calciomercato di Sky Sport Gianluca Di Marzio. Ovviamente non si parla solo di Angelo Ogbonna perché rimangono vivi altri nomi come quelli di Mustafi dell'Arsenal e Mangala del Manchester City. Sicuramente però un difensore arriverà a Milano anche perché molto presto partirà Andrea Ranocchia che al momento è stato bloccato proprio per questioni numeriche del reparto arretrato. Quest'ultimo è nel mirino della Roma e anche dello Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini. Staremo a vedere alla fine quale sarà il centrale ad arrivare alla corte di Luciano Spalletti per provare a conquistarsi un posto da titolare.

SPRINT PER KARAMOH

Luciano Spalletti ha deciso di completare il reparto offensivo con l'acquisto di un calciatore di prospettiva dopo l'addio di Stevan Jovetic ceduto al Monaco di Leandro Jardim. I nerazzurri hanno messo ormai da diverso tempo nel mirino Yann Karamoh del Caen. Come raccontato da Sky Sport pare che sia arrivato il momento di uno sprint decisivo. Sono stati offerti sei milioni di euro più bonus per arrivare a questo calciatore che in Francia accostano a Mbaye Niang per le sue qualità tecniche. Il calciatore arriverebbe quindi a titolo definitivo e potrebbe essere utilizzato con continuità. Karamoh è inoltre molto giovane, va ricordato infatti che è un classe 1998 e ha ancora mapi margini di miglioramento. Il club nerazzurro si deve sbrigare anche perché sul ragazzo c'è il forte pressing del Saint Etienne come riporta L'Equipe che sembra aver ormai perso la corsa a Cabella inseguito per tutta l'estate.

