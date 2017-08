Calciomercato Juventus/ News, fastidio per l'atteggiamento di Gomez su Spinazzola (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Leonardo Spinazzola - La Presse

La Juventus in questi ultimi giorni della sessione di calciomercato sta lavorando ancora sottotraccia per arrivare a Leonardo Spinazzola dell'Atalanta. Il calciatore ormai sanno tutti che è in prestito biennale alla Dea che comunque sta lavorando per cercare di trattenerlo. I bianconeri sono rimasti molto infastiditi per quanto scritto da Alejandro ''Papu'' Gomez su Instagram Stories che sembrano riferite proprio al terzino sinistro. Secondo quanto riporta Sky Sport 24 la situazione però al momento non si sta sviluppando per diversi motivi, in primis quello della squadra bergamasca che non trova un sostituto. Alejandro Gomez ha smentito però che le sue frasi fossero riferite al compagno di squadra e ha cancellato però poi quanto postato. Il calciatore aveva scritto: "A volte si da' per scontato di conoscere tutto di una persona solo perché è un personaggio pubblico. Ma anche io nella vita privata vivo momenti di rabbia e delusione e non è detto che c'entrino il calcio e soprattutto i compagni di squadra".

VITALE VERSO IL VENEZIA DI FILIPPO INZAGHI

Tra i tanti calciatori giovani della Juventus ce ne sono alcuni che hanno sicuramente bisogno di andare a giocarsi per farsi le ossa. Tra questo c'è il regista Mattia Vitale che negli ultimi anni in Serie B ha fatto molto bene. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal.it pare che ieri ci sia stato un incontro tra il Venezia di Filippo Inzaghi e i dirigenti dei bianconeri per discutere la cessione in prestito del calciatore. Tra gli altri club che lo seguono da vicino c'è anche il Pescara. Nato a Bologna il primo ottobre del 1997 ha giocato con Lanciano e Cesena dimostrato di essere un calciatore di grande livello. Sicuramente i bianconeri sperano di vederlo crescere ancora perché Vitale ha tutte le potenzialità per giocare con continuità anche nella categoria superiore. Il suo percorso di crescita si sta compiendo e di sicuro in Laguna potrà fare ancora molto bene.

