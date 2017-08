Calciomercato Milan/ News, Lazio in pressing per Niang (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Mbaye Niang - La Presse

Il futuro di Mbaye Niang è lontano da Milano, in questa sessione di calciomercato l'attaccante francese del Milan sarà sicuramente ceduto con diverse squadre che lo seguono da tempo. E' ormai tramontata l'opzione Spartak Mosca col calciatore che ha sottolineato di non voler andare a giocare in Russian Premier League. Rimane viva però quella del Torino che sta cercando di fare di tutto per far accettare ai rossoneri una proposta inferiore a quella del club di Mosca. Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport 24 pare che dopo la cessione di Keita Baldé Diao al Monaco ora la Lazio sia pronta a buttarsi sul calciatore cresciuto nel Caen. Il nome sarebbe uscito in una chiacchierata delle ultime ore con i biancocelesti che avevano incontrato i meneghini per parlare del difensore Gabriel Paletta anche lui molto vicino al trasferimento nella capitale.

MAURI VERSO IL BOLOGNA

Non riesce ad esplodere il talento di José Mauri regista di centrocampo acquistato dal Milan diverse sessioni di calciomercato fa e pronto a girare diverse realtà in prestito senza mai riuscire ad esplodere del tutto. Il ragazzo è un centrocampista di grande qualità che farebbe al caso di tante squadre della nostra Serie A, il Milan però non vuole correre il rischio di vederlo ancora seduto per un anno in panchina come è accaduto all'Empoli. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il club che è più forte su di lui è il Bologna. Attenzione però perché ci sono anche Crotone e Benevento che insistono per andare a prendere un calciatore di qualità in mezzo al campo. In Spagna invece c'è il Leganes che potrebbe rappresentare per il ragazzo una soluzione interessante. L'unico obiettivo del Milan però è veder crescere un calciatore che potrebbe essere davvero molto utile per il futuro.

