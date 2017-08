Calciomercato Napoli/ News, nel mirino ancora Suarez e Castillejo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Samu Castillejo - La Presse

Sono tre gli obiettivi del Napoli in questo rush finale di calciomercato. Secondo quanto riportato da Ciro Venerato a Rai Sport 1 durante lo Speciale Calciomercato rimangono tre gli obiettivi importanti per il centrocampo. Si tratta di Denis Suarez del Barcellona, Samu Castillejo del Villarreal e Zinchenko del Manchester City. Ovviamente si tratta di tre calciatori offensivi e che possono giocare anche da ali nel tridente. Tra questi forse il più duttile è Suarez del Barcellona, giocatore abile anche a giocare qualche passo più indietro. Pare che Aurelio De Laurentiis abbia deciso di investire ben venticinque milioni di euro su uno dei due calciatori con Zinchenko che potrebbe comunque arrivare anche perché sicuramente ha delle caratteristiche tecniche diverse. Di sicuro con l'arrivo tra Castillejo e Suarez potrebbero dare una svolta importante a far diventare ancora più forte la squadra di Maurizio Sarri.

SCAMBIO ZAPATA-BERARDI?

Il Napoli potrebbe in questi ultimi giorni di calciomercato mettere a segno un colpo di calciomercato molto importante con il Sassuolo protagonista. Infatti sembra che sia in programma oggi un summit con la squadra di Christian Bucchi per decidere il destino di più di un calciatore. Pare infatti che si possa concretizzare una sorta di scambio tra Duvan Zapata e Domenico Berardi. L'idea del Napoli sarebbe quella di dare il colombiano come acconto per arrivare poi all'esterno di qualità nella prossima stagione. Berardi così rimarrebbe ancora un anno al Sassuolo per continuare il suo percorso di crescita. Gli azzurri batterebbero così la concorrenza della Roma e della Juventus che in periodi diversi sono stati forti sul calciatore in questione. Berardi dal canto suo quest'anno spera di fare una grande stagione per meritarsi una maglia azzurra in vista del Mondiale che si giocherà tra un anno in Russia.

