Calciomercato Roma/ News, Leandro Castan verso la rescissione del contratto (Ultime notizie)

Leandro Castan oggi potrebbe non essere più un calciatore della Roma. Il difensore centrale in questa sessione di calciomercato è stato accostato a diversi club soprattutto brasiliani. Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta, direttore di Calciomercato.it, pare che questo potrebbe essere il giorno giusto per la rescissione contrattuale con il calciatore che dovrebbe poi andare a giocare in Brasile. Negli ultimi periodi si è fatto importante il nome del Corinthians che sicuramente potrebbe dare una maglia da titolare da Castan. Con la partenza del brasiliano e anche quella di Gyomber la Roma potrebbe essere costretta a fare un'operazione marginale con l'acquisto di un centrale che possa essere utile all'occorrenza e che dovrebbe fare la riserva a Kostas Manolas, Hector Moreno, Juan Jesus e Federico Fazio. Staremo a vedere quali nomi spunteranno nelle prossime ore con Andrea Ranocchia ipotesi concreta.

CROTONE SU TUMMINELLO

Il centravanti Marco Tumminello potrebbe nelle prossime ore passare dalla Roma al Crotone in prestito. Nel corso della trasmissione di Sky Sport Calciomercato - L'Originale ha parlato il direttore generale Raffaele Vrenna che ha sottolineato: "In Italia ci sono molti giovani di belle speranze. Marco Tumminello? Potrebbe essere un profilo interessante". Il calciatore sarebbe molto felice di giocare con continuità in Serie A in un club che comunque l'anno passato ha compiuto una vera impresa salvandosi all'ultima giornata. Attaccante fisico e di grande personalità è ancora molto giovane, ma ha tutto per poter esplodere. Sicuramente Crotone è la piazza giusta per trovare continuità e crescere comunque disputando un campionato nella massima categoria. Al momento poi Tumminello in Serie B non potrebbe mai trovare spazio anche perché alla Roma ora oltre a Edin Dzeko è arrivato anche Patrik Schick.

