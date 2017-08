Karamoh all'Inter/ Calciomercato news: c'è l'accordo con il Caen per l'esterno francese

Yann Karamoh alla corte di Luciano Spalletti? (Foto LaPresse)

Yann Karamoh potrebbe presto diventare un calciatore dell’Inter. Manca un giorno e mezzo alla chiusura del calciomercato estivo e la società nerazzurra è pronta a piazzare un colpo che sarà utile anche e soprattutto in prospettiva. Come ha riferito la stampa francese, Inter e Caen avrebbero trovato un accordo per il trasferimento del diciannovenne: si parla di un affare da 8 milioni di euro che potrebbero diventare 12 con l’aggiunta dei bonus. In questo modo i nerazzurri avrebbero superato la concorrenza delle altre squadre che erano sulle tracce di Karamoh (in particolare Wolfsburg e Lione, ma anche il St. Etienne): il giocatore si appresta ad arrivare in Italia ma, visto il poco tempo rimasto a disposizione, bisogna chiudere al più presto. Karamoh non ha ancora esordito nel Caen in questa stagione: dal 2015 gioca in prima squadra e lo scorso anno è stato titolare per 25 volte in Ligue 1, segnando 5 gol e aggiungendo 4 assist. Un giocare che sicuramente rimane da plasmare e far crescere (dopotutto è un classe ’98) ma che ha tanti margini di miglioramento da sfruttare. Per quanto riguarda il ruolo, è prevalentemente un esterno destro offensivo che può giocare anche a sinistra o, all’occorrenza, come prima punta.

SERVE COMUNQUE UN TERZINO

In questo senso Karamoh non sarebbe il sostituto di Joao Cancelo, che si è infortunato in nazionale e potrebbe rimanere fermo per tutto il resto del 2017. Per sopperire all’assenza del portoghese l’Inter dovrebbe bloccare il ritorno di Cristian Ansaldi al Genoa, operazione che era ormai in dirittura d’arrivo; Karamoh invece, se non sarà dato in prestito per trovare continuità, andrà a rimpinguare la batteria offensiva a disposizione di Luciano Spalletti. Rispetto al primo luglio, indicativa data per l’inizio della nuova stagione, dalla rosa nerazzurra è partito Stevan Jovetic e si appresta a farlo Gabriel Barbosa; anche a livello numerico un giocatore in più potrebbe essere utile, anche se l’Inter non gioca le coppe europee e dunque non ha un bisogno fondamentale di una rosa allargata. Staremo a vedere: l’arrivo di Karamoh sembra ormai cosa fatta, ma bisognerà capire se l’idea di Spalletti sia quella di tenersi il laterale per tutta la stagione o se intenda invece mandarlo a farsi le ossa in un altro club di Serie A.

