Calciomercato Inter/ News, Sabatini: Ansaldi e Ranocchia rimarranno qui! (Ultime notizie)

Walter Sabatini all'Inter ha fatto un lavoro egregio e ora si prepara per questa chiusura di calciomercato. Il direttore sportivo dei nerazzurri ha parlato a Premium Sport dove ha chiarito alcune situazioni. La prima riguarda il terzino Ansaldi e il centrale Andrea Ranocchia che rimarranno entrambi ancora in nerazzurro nonostante non partano da titolari. Si è parlato poi di quello che potrebbe essere l'ultimo acquisto dell'Inter in questa sessione di calciomercato. Sabatini ha sottolineato: "Karamoh vuole l'Inter? E' un calciatore che ha buoni gusti. C'è tutta la notte davanti e l'ultima notte di calciomercato è lunghissima come 'Le notti bianche di Dostojevskij". Non ci dovrebbero essere colpi a sorpresa per la squadra nerazzurra che a questo punto del calciomercato sembra essere completa in tutto e per tutto. Se proprio si dovesse concretizzare un acquisto allora sarebbe quello che porterebbe a Karamoh.

MANGALA PUÒ ARRIVARE IN PRESTITO?

L'Inter sta lavorando per completare la difesa a disposizione di Luciano Spalletti in questo ultimo giorno di calciomercato. Secondo quanto riporta Sky Sport pare che l'ultimo acquisto possa essere il difensore Eliaquim Mangala. Il difensore è tornato al Manchester City dopo il prestito, poco fruttuoso, con la maglia del Valencia. Sicuramente il calciatore arricchirebbe il reparto difensivo con caratteristiche diverse da quelli che ci sono al momento in rosa. I nerazzurri spingono per il prestito, ma appare praticamente impossibile che la società inglese possa accettare il titolo temporaneo perché vorrebbe cederlo a titolo definitivo. Di sicuro non saranno effettuati colpi da novanta con il club nerazzurro che è già tranquillo con gli uomini che ha messo a disposizione al suo tecnico. Nonostante questo però il nome di Mangala potremo sentirlo fino alla chiusura del calciomercato.

