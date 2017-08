Calciomercato Juventus/ News: assalto a Strootman della Roma, ma... (Ultime notizie)

Calciomercato Juventus, Kevin Strootman - La Presse

La Juventus ha provato l'assalto a Kevin Strootman della Roma nella giornata di ieri. Premium Sport infatti sottolinea come sia stato fatto un ultimo tentativo per arrivare al centrocampista olandese, trovando però ancora una volta le porte chiuse dal club capitolino. I bianconeri quindi potrebbero oggi decidere di tornare a cercare un calciatore importante in mezzo al campo. Questo perché le condizioni approssimative di Claudio Marchisio e Sami Khedira invitano a fare molta prudenza. Certo è che la presenza in rosa di un jolly come Stefano Sturaro, del bosniaco Miralem Pjanic, del nuovo acquisto Blaise Matuidi e del talentuoso Rodrigo Bentancur possono far dormire sonni tranquilli a Massimiliano Allegri a meno che questi non decida immediatamente di tornare a giocare a tre in mezzo al campo. Se invece si dovesse continuare con il 4-2-3-1 allora la posizione dei due infortunati potrebbe essere gestita con maggiore tranquillità.

IL GIOVANE ANDERSSON AL DEN BOSCHE IN PRESTITO

Ormai da diversi anni la Juventus ha deciso di esplorare il calcio olandese andando a cedere diversi dei suoi talenti in prestito tra Eredivise e seconda divisione. L'esempio più vivo è quello di Stefano Beltrame che ai tempi della Primavera era paragonato addirittura ad Alessandro Del Piero, ma che poi in Serie B non ha trovato spazio e nei Paesi Bassi è riuscito ad esprimersi al meglio delle sue potenzialità. Sky Sport ha raccontato uno degli ultimi movimenti in uscita proprio della Juventus che ha deciso di cedere il difensore classe 1998 Mattias Andersson al Den Bosche. Questi è un centrale fisico e di grande intelligenza che è arrivato dal Malmoe per crescere e poi prendersi una maglia da titolare. I bianconeri credono molto in questo ragazzo anche se al momento non è ovviamente pronto per giocare nella prima squadra. Staremo a vedere se riuscirà a trovare continuità in Olanda per poi giocarsi le sue carte anche da noi.

