Calciomercato Milan/ News, se parte Niang arriva Jankto (Ultime notizie)

Calciomercato Milan, Jakub Jankto - La Presse

Il Milan potrebbe vivere un ultimo giorno di calciomercato molto interessante che potrebbe prevedere diverse cessioni e un colpo finale come ciliegina da mettere sulla torta. Pare infatti, secondo quanto riportato da SportItalia, che se sarà ceduto Mbaye Niang al Torino allora si punterà su un calciatore di assoluto avvenire come Jankto dell'Udinese. Questi è un interno di centrocampo che in carriera ha rivestito diversi ruoli. Nato a Praga nel gennaio del 1996 il calciatore ceco è stato acquistato dall'Udinese quando aveva appena diciotto anni dalla Primavera dello Slavia Praga. Dopo un anno in prestito all'Ascoli nella stagione passata il ragazzo ha fatto cose davvero egregie in Serie A con i friulani, collezionando 31 presenze e mettendo a segno anche 5 reti. Sicuramente sarebbe un bell'investimento da parte dei rossoneri anche per il futuro e garantirebbe a Vincenzo Montella quel vice Franck Kessiè di cui si parla ormai da molto tempo.

ANCHE IL NEWCASTLE VUOLE NIANG

Mbaye Niang è sempre più richiesto sul calciomercato anche se ventiquattro ore dalla chiusura del calciomercato potrebbero essere poche per chiudere l'affare. Il calciatore ha già fatto sapere di voler rimanere in Italia e il Torino è per lui destinazione assai gradita anche perché così riabbraccerebbe Sinisa Mihajlovic con il quale proprio al Milan aveva fatto vedere le cose migliori della sua carriera. Il club granata avrebbe offerto quindici milioni di euro per il francese cresciuto nel Caen, cifra che non si discosta troppo dai soldi precedentemente proposti dallo Spartak Mosca. Secondo quanto riporta Sky Sport sul calciatore però sarebbe piombato il Newcastle di Rafa Benitez. Il calciatore però non si è trovato benissimo negli ultimi sei mesi in prestito al Watford e preferirebbe tornare a giocare in Italia piuttosto che rimanere ancora un anno in Premier League. Il Milan aspetta e proverà a trovare la soluzione giusta per tutti.

© Riproduzione Riservata.