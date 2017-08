Calciomercato Napoli/ News, gli azzurri rinunciano a Zinchenko (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli, Emanuele Giaccherini - La Presse

Il Napoli alla fine non prenderà il talento ucraino del Manchester City Zinchenko. Secondo quanto riportato dal giornalista di Rai Sport Ciro Venerato pare che sia stato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della squadra azzurra, abbia contattato i Citizens in prima persona per spiegare l'accaduto. E' andato male infatti l'affare che avrebbe dovuto portare Emanuele Giaccherini alla Fiorentina e quindi non sarà preso un altro esterno di ruolo. Sicuramente l'acquisto di Zinchenko era una cosa fatta e per questo è stato necessario chiarirsi con gli inglesi. Emanuele Giaccherini rimarrà nella rosa di Maurizio Sarri almeno fino al calciomercato di gennaio, offrendo al tecnico diverse possibilità e cioè quella di poter giocare sia da ala nel 4-3-3 che da interno nei tre di centrocampo, ruolo quest'ultimo in cui lo ha reinvetato Antonio Conte alla Juventus. Staremo a vedere se ci saranno colpi di scena domani nella giornata conclusiva del calciomercato.

STRINIC E ZAPATA ALLA SAMPDORIA

Il Napoli è pronto a completare un colpo importante di calciomercato in uscita. Secondo quanto riportato nella notte da Sky Sport e SportItalia ci sarebbe finalmente l'accordo con la Sampdoria per il passaggio in blucerchiato del terzino sinistro croato Ivan Strinic e dell'attaccante colombiano Duvan Zapata. Si parla di una cifra attorno ai ventidue milioni di euro per prendere la coppia di calciatori. Pare che il via libera alla trattativa sia arrivato nel momento in cui il Napoli ha capito che non poteva arrivare un'opzione per Domenico Berardi cedendo l'ex attaccante dell'Udinese al Sassuolo. Di sicuro la squadra di Marco Giampaolo si rinforza e in attacco trova un degno sostituto di Patrik Schick. Entrambi i calciatori sono poi felici di poter giocare con continuità per provare ad andare al Mondiale che si svolgerà in Russia l'anno prossimo, nazionali croata e colombiana permettendo.

