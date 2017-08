Calciomercato Roma/ News, Gyomber al Bari e Tumminello al Crotone (Ultime notizie)

Calciomercato Roma, Monchi - La Presse

La Roma sta lavorando alla cessione di diversi calciatori meno importanti e che potrebbero andare a fare la fortuna di diversi club magari meno titolati. Tra questi calciatori c'è Norbert Gyomber, difensore centrale che a dire il vero in giallorosso non ha mai avuto la possibilità di esprimersi anche a causa di tanti infortuni in cui è incappato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb pare che il centrale difensivo sia vicinissimo al vestire la maglia del Bari dove dovrebbe andare in prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione come sottolineato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport durante Speciale Calciomercato. Pare invece diversa la situazione di Leandro Castan che sembrava a un passo dalla rescissione contrattuale, ma che ora invece è vicino alla permanenza in giallorosso. Non è però da escludere la possibilità che proprio il brasiliano possa essere ceduto a titolo definitivo o in prestito.

TUMMINELLO IN PRESTITO AL CROTONE

Il Crotone ha concluso una trattativa di calciomercato molto importante con la Roma. Nella prossima stagione infatti giocherà in prestito in Calabria il talentuoso attaccante Marco Tumminello. Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport, ha sottolineato come il calciatore abbia accettato la destinazione dopo averci pensato per un po'. Si tratta di un prestito secco con la Roma che crede molto in questo giovane e spera di poterselo riprendere magari già tra un anno dopo una stagione piena di gol in Serie A. Dal conto suo Davide Nicola ritrova un attaccante di ruolo dopo che in estate era tornato al Sassuolo il bomber della salvezza Diego Falcinelli alla fine di un prestito che aveva regalato al club calabrese davvero molte gioie. Tutti ricorderanno infatti il clamoroso epilogo della scorsa stagione con la salvezza all'ultima giornata di campionato quando già tutto sembrava compromesso.

